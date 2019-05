Thêm quỹ ngoại muốn thoái sạch vốn tại GTN

Quỹ đầu tư PENM IV Germany GmbH & Co. KG vừa thông báo đăng ký bán toàn bộ 15 triệu cổ phiếu GTN của Công ty Cổ phần GTNfoods, tương đương với 6%, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.



Theo đó, phương thức giao dịch được lựa chọn là đăng ký bán trong đợt chào mua công khai cổ phiếu GTN của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk - mã chứng khoán VNM).

Trong thời gian gần đây, Vinamilk lần 2 gửi đề nghị chào mua công khai 117 triệu cổ phiếu GTN nhằm tăng tỷ lệ sở hữu dự kiến lên đến 49%, giá chào mua công khai là 13.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu tạm tính với giá chào mua, tổng số tiền quỹ ngoại này có thể thu về 195 tỷ đồng. Còn nếu tính theo thị giá trên sàn chứng khoán tại phiên 9/5 thì số cổ phiếu trên có giá trị lên tới 273 tỷ đồng.

Trước đó, với động thái tương tự, một quỹ ngoại khác là Two Tael Partners có liên quan đến hai người nội bộ GTN gồm bà Chew Mei Ying (thành viên Hội đồng quản trị) và ông Pan Mun Kit (thành viên Ban kiểm soát) cũng đăng ký thoái sạch 55 triệu cổ phiếu GTN trong đợt chào mua công khai cổ phiếu của Vinamilk, tương đương 22% vốn điều lệ.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ cấu cổ đông của GTN hiện gồm nhiều nhóm cổ đông lớn. Trong đó, cổ đông lớn nhất là Công ty Cổ phần Invest Tây Đại Dương sở hữu 28% vốn, quỹ Tael Two Partners với 22%, Chứng khoán HSC với 8,03%, Công ty Cổ phần Đầu tư BZZ với 7%, quỹ PENM IV với 6% và ông Nghiêm Văn Tùng với 5%. Riêng Vinamilk sở hữu 5,78 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,32% cổ phần GTN.

Năm 2018, GTN đạt doanh số 3.014 tỷ đồng, giảm 20% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế thu về 104 tỷ đồng, giảm so với mức 151 tỷ của năm 2017; EPS khoảng 18 đồng, giảm so với mức 124 đồng năm 2017.

Tại ngày 31/12/2018, công ty có tổng tài sản 4.728 tỷ đồng, nợ phải trả chỉ 965 tỷ đồng. Hiện GTNfoods đang sở hữu 75% cổ phần Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam (Vilico). Trong đó, tỷ lệ sở hữu của Vilico tại Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu là 51%.

Ngoài ra, GTNfoods còn nắm giữ 95% cổ phần Tổng công ty Chè Việt Nam; 35% cổ phần LadoFoods (vang Đà Lạt).