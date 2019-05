Thị trường bất động sản Huế: Vẫn “khan” dự án cao cấp

Kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và bất động sản nói riêng đã có sự vươn mình mạnh mẽ trong thời gian vừa qua. Chỉ trong khoảng 2 năm trở lại đây, nhiều chủ đầu tư lớn đã mạnh tay "rót tiền" vào thị trường tiềm năng này. Thế nhưng, ngoài một số dự án đếm được trên đầu ngón tay như The Manor Crown Huế, An Cựu City, Phú Mỹ An… thì bất động sản Huế vẫn "khan" các sản phẩm cao cấp, đặc biệt là các dự án phức hợp cao tầng.

Bất động sản Huế: tâm điểm hút đầu tư tại miền Trung

Diện mạo thành phố Huế đang thay đổi từng ngày khi cải thiện cơ sở hạ tầng, dịch vụ, an sinh xã hội; phát triển du lịch, kinh tế… để hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2020. Đây cũng chính là những yếu tố đẩy thị trường bất động sản tại Huế phát triển "nóng".

Kể từ năm 2017, nhận thấy được tiềm năng phát triển bùng nổ của thị trường bất động sản Huế, hàng loạt nhà đầu tư có thương hiệu như Bitexco Group, Vingroup, Vneco, Đất Xanh Group, Apec Group… đã tham gia với các dự án nổi trội như The Manor Crown Huế, An Cựu City, Huế Green City, Royal Park, Phú Mỹ An, tòa nhà Vincom…

Gần đây, nhiều "ông lớn" cũng tham gia vào thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và thành phố Huế nói riêng với các dự án khu đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng... Có thể kể đến như FLC với các dự án tại thành phố Huế, huyện Phú Vang, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; BRG với 2 dự án nghỉ dưỡng tại huyện Phú Vang; Văn Phú - Invest với dự án du lịch tại huyện Phú Lộc và hỗ trợ tỉnh lập quy hoạch đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Thuận An, phân khu D của khu đô thị mới An Vân Dương…

Đặc biệt, tại Hội nghị Phát triển du lịch miền Trung và Tây Nguyên tháng 2/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định chủ trương đầu tư 19 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 28.000 tỷ đồng. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 4 dự án với vốn đăng ký hơn 13.000 tỷ đồng, chiếm gần ½ trong tổng số vốn đăng ký của 18 dự án đầu tư vào miền Trung lần này.

25 doanh nghiệp đã đăng ký tiếp xúc, đi khảo sát tìm kiếm cơ hội đầu tư vào tỉnh trong thời gian tới; 80 doanh nghiệp đã đăng ký khảo sát tuyến, điểm tham quan du lịch tại Huế. Với cú huých này, chắc chắn Thừa Thiên Huế sẽ có nhiều bứt phá bất ngờ trong thời gian tới.

The Manor Crown Huế - "chuẩn sống mới" giữa lòng Cố đô

Chỉ 2 tuần sau Hội nghị trên, dòng tiền đầu tư liên tục dịch chuyển từ các thành phố lớn về Thừa Thiên Huế. Ghi nhận tại các sàn bất động sản, các giao dịch diễn ra sôi động, đa dạng từ bình dân đến cao cấp.

Tuy vậy, phân khúc bất động sản cao cấp tại Huế lại đang thiếu hụt nguồn cung so với nhu cầu ngày một tăng của thị trường. Hiện nay trên địa bàn thành phố, mới chỉ có duy nhất Nhà phức hợp cao tầng - The Manor Crown Tower thuộc khu đô thị The Manor Crown Huế. Theo giới đầu tư, nhu cầu tìm mua chung cư cao cấp không phải là hiếm trên địa bàn thành phố Huế, đặc biệt là các chuyên gia công tác tại các dự án ở Huế hay giới trẻ thành đạt…

Ngày 25/5/2019, chủ đầu tư Cổ phần Bất động sản Minh Điền Vital mở bán đợt cuối nhà phức hợp cao tầng The Manor Crown Tower gồm: nhà phố thương mại (shophouse) 4 tầng và các căn hộ 2 vaf 3 phòng ngủ.

Anh Bình (phường An Cựu, thành phố Huế) đã đặt mua thành công 1 căn hộ tại The Manor Crown Tower và đang chờ đến ngày được nhận bàn giao nhà. Anh cho biết, trên địa bàn thành phố chỉ có căn hộ tại đây mới đáp ứng được nhu cầu của gia đình, phù hợp với cuộc sống hiện đại, theo nhịp sống của các thành phố lớn.



Với quy mô 4,2 ha, Khu đô thị The Manor Crown Huế tọa lạc trên khu đất đắc địa của Trung tâm hành chính mới, ngay bên Đại lộ Tố Hữu rộng 60m, cách cầu Trường Tiền 1,5 km, đối diện trường Nguyễn Tri Phương, liền kề Cục Thuế, Kho Bạc, văn phòng UBND thành phố Huế. Đây là khu vực phát triển năng động và đang chuyển mình trở thành trung tâm mới của thành phố Huế.

Giai đoạn 1 của dự án là khối thấp tầng gồm các căn nhà phố thương mại và biệt thự song lập đã hoàn thành. Tất cả các căn nhà đã được bàn giao cho khách hàng về sinh sống, dần hình thành một cộng đồng thịnh vượng xứng tầm đẳng cấp.

Khu nhà phức hợp cao tầng - The Manor Crown Tower - chính là điểm nhấn của toàn bộ dự án với 1 tầng hầm rộng rãi, được thiết kế thông minh, khoa học, đảm bảo đủ sức chứa cho các loại phương tiện phục vụ cho mọi nhu cầu từ mua sắm, vui chơi, giải trí cho đến sinh hoạt của người dân.

Khối đế 6 tầng, trong đó từ tầng 1 đến tầng 4 là 50 căn shophouse có chức năng ở kết hợp kinh doanh. Tầng 5 và 6 là điểm đến của các dịch vụ tiện ích như mua sắm, giải trí, sức khoẻ, ẩm thực, cà phê, khu vui chơi trẻ em..., 2 thâp đôi từ tầng 7 đến tầng 19 với tổng cộng 200 căn hộ cao cấp gồm 2 và 3 phòng ngủ.

Với ưu thế là dự án chung cư hạng sang duy nhất tại thành phố Huế, cùng với những điểm mạnh về thiết kế, phong cách sống theo chuẩn mực hiện đại, tiện lợi… chắc chắn The Manor Crown Tower sẽ là chốn đi về lý tưởng tại thành phố Huế cũng như đem lại niềm tin vững chắc cho giới đầu tư.

