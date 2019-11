Thị trường căn hộ Bình Dương cuối năm 2019: Những tiêu chí quan trọng để đầu tư

Quý 4/2019, thị trường bất động sản căn hộ Bình Dương vẫn duy trì được sức nóng, giao dịch diễn ra sôi động. Trước cơn sốt này, nhiều nhà đầu tư băn khoăn lựa chọn được dự án để đầu tư chắc thắng.



Nếu như các thị trường bất động sản Tp.HCM hay Hà Nội phát triển chủ yếu trên nhu cầu ở của cư dân hay đầu cơ thì thị trường căn hộ chung cư tại Bình Dương lại phát triển dựa trên nhu cầu lưu trú của các chuyên gia nước ngoài, quản lý cấp cao làm việc trong các khu công nghiệp.

Nhu cầu nhà ở lớn và bức thiết cũng là nguyên nhân khiến thị trường Bình Dương nóng sốt. Theo thống kê mỗi năm Bình Dương cần từ 40.000 - 50.000 lao động, lượng chuyên gia, kỹ sư nước ngoài lên đến 45.000 người và gần 1 triệu kỹ sư trong nước đang làm việc.

Đây chính là lượng khách hàng đầy tiềm năng cho phân khúc bất động sản cao cấp tại Bình Dương. Nhưng hiện địa phương chỉ có khoảng 10% căn hộ cao cấp để đáp ứng nhu cầu của các khách hàng này. Vậy nên phân khúc căn hộ cho chuyên gia thuê ở địa phương có tỷ suất lợi nhuận cao, lên đến 9% - 12% mỗi năm.

Trong hội thảo vào đầu tháng 10 chia sẻ về thị trường bất động sản Bình Dương, TS. Trần Nguyễn Minh Hải – Chuyên gia địa ốc đến từ Tp.HCM cho rằng: Vì đây là thị trường phát triển trên nhu cầu lưu trú của các chuyên gia nước ngoài, để đầu tư an toàn, vững chắc, và thu được lợi nhuận tối đa, các nhà đầu tư nên rót tiền vào các dự án thỏa mãn được các yếu tố sau:

Thứ nhất, các nhà đầu tư chỉ nên đầu tư vào các dự án thuộc phân khúc hạng sang, được đầu tư đầy đủ tiện ích. Đặc biệt, các nhà đầu tư nên đầu tư vào các dự án phân bổ sát các khu trung tâm thương mại như Aeon Mall, Lotte Mart (Thuận An) hay Vincom Plaza (Dĩ An). Thực tế, các dự án phân bổ quanh các trung tâm thương mại tại Bình Dương là những dự án hút nhiều khách nước ngoài thuê nhất.

Thứ hai, về địa điểm, nhà đầu tư nên chọn các dự án tọa lạc tại Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, Bến Cát. Trong đó Dĩ An, Bến Cát được đánh giá có nhiều tiềm năng về đầu tư căn hộ cho thuê, khi gần các khu công nghiệp lớn như VSIP, Sóng thần, Mỹ Phước…lại sở hữu hệ thống hạ tầng hoàn thiện.

Thứ ba, lúc thị trường nóng sốt với nguồn cung lớn, nhà đầu tư nên lựa chọn các dự án có mức giá mềm và đã có sẵn khách thuê. Điều này sẽ có lợi cho việc hoàn vốn cũng như tăng khả năng mua bán sản phẩm nhà đất này.

Dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn cho thấy, so với cùng kỳ năm ngoái, lượng tin đăng rao bán bất động sản tại Bình Dương tăng 64%, nhu cầu tìm mua cũng tăng hơn 100%. Trong đó Dĩ An và Bến Cát là các khu vực chiếm hơn 60% lượng tin rao bán dự án và nhu cầu tìm kiếm nhà đất đặc biệt là căn hộ tại Bình Dương.

Tính đến quý 3/2019 Dĩ An đón hơn 7000 căn hộ, nhưng số dự án đáp ứng được các tiêu chuẩn đầu tư vàng như trên là rất hạn hữu. Có thể kể đến như căn hộ cao cấp Charm City có Vincom Dĩ An trong khuôn viên đã tạo nên kỷ lục bán hàng khi chưa đầy 4 tháng, 1500 căn hộ cao cấp đã có chủ nhân. Hiện tại dự án đang được chào mua với mức chênh lệch ấn tượng, 80-120 triệu đối với căn 2 phòng ngủ, tương đương với mức giá 29-30 triệu/m2.

Cùng với đó, trước thông tin Vincom Dĩ An đã đi vào hoạt động với hàng trăm các tiện ích. Nhà đầu tư từ Tp.HCM, Biên Hòa, Bình Dương lại đổ xô về tìm mua căn hộ Charm Plaza hiện hữu, có Vincom Dĩ An trong khuôn viên, gần các Khu công nghiệp Sóng Thần, VSIP để đầu tư cho thuê.

Khách hàng liên tục đến tìm hiểu dự án Charm Plaza tại văn phòng giao dịch vào ngày thường

Anh Minh Tuấn nhà đầu tư từ Tp.HCM cho biết: "Tôi xuống tiền đầu tư căn hộ Charm Plaza vì dự án đang sở hữu mức giá khá mềm so với khu vực, nên tiềm năng tăng giá cao, ghi nhận thực tế giao động khoảng 23-24 triệu/m2. Đặc biệt, nhận thấy khu căn hộ đang được các chuyên gia yêu thích vì có Vincom trong khuôn viên. Hiện tại Vincom đã khai trương, sắp tới giá cho thuê sẽ tăng đáng kể, lên đến 10-13 triệu/căn 2 phòng ngủ, sẽ cho lợi nhuận 9-12%"

Tại Charm Plaza các tiện ích đã hiện hữu và đồng bộ. Đem đến không gian sống như resort với hồ bơi tiêu chuẩn Olympic 500m2, khu công viên, khu vui chơi trẻ em, sân bóng đá, yoga & fitness, siêu thị Hàn Quốc… cùng những tiện ích tương lai thừa hưởng từ Charm City như Sky Garden, Chill Bar trên tầng thượng.

Ông Han-Minguk, chuyên gia người Hàn Quốc đang làm việc tại Khu công nghiệp Sóng Thần cho biết: Ông đã về Bình Dương thuê căn hộ ở một vài nơi, tuy nhiên phần lớn các nơi này tiện ích khá hạn chế. Ông đặc biệt thích Charm Plaza vì khu căn hộ này có Vincom Dĩ An trong khuôn viên và đầy đủ mọi tiện ích hiện đại mà ông cần. Chính vì vậy, ông quyết định chuyển về đây. Ngoài ra, ở đây chỉ cách Khu công nghiệp Sóng Thần 5 phút và thuận tiện đến Tp.HCM.

Chị Ngọc cư dân Charm Plaza chia sẻ: "Đầu tháng 9 chị vừa hoàn tất thủ tục mua 2 căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án. Anh chị nhận nhà chỉ sau 1 tháng, đặc biệt, mới đây chị đã được làm sổ sang tên. Giờ anh chị ở 1 căn, căn còn lại đã có khách chuyên gia thuê lâu dài với giá 11 triệu/tháng".

Bên cạnh Dĩ An, Bến Cát cũng đang được đánh giá là thị trường tiềm năng để phát triển dự án căn hộ cho thuê, khi nằm cạnh các Khu công nghiệp lớn Mỹ Phước 1-2-3, VSIP 2. Điển hình là dự án căn hộ cao cấp Thịnh Gia Tower vừa công bố ra hơn 1 tháng đã có 500 đăng ký giữ chỗ, hơn 60% là khách đầu tư cho thuê. Sau Thịnh Gia Tower, sắp tới Bến Cát tiếp tục đón nhận khoảng 4000 căn hộ đến từ các dự án khác.