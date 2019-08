Thị trường căn hộ Bình Dương sôi động trong quý 2 và 3/2019

Quý 2 và 3/2019, thị trường bất động sản Bình Dương sôi động khi đón nhận nguồn cung lớn từ hàng loạt dự án. Đáng chú ý, các dự án công bố ra thị trường trong giai đoạn này đều thiết lập mức giao dịch ấn tượng giao động từ 80% - 100%.

Theo báo cáo gần đây của JLL, thị trường căn hộ Bình Dương sôi động nhất trong tháng 6 và tháng 7/2019. Tính sơ bộ, chỉ trong 2 tháng, thị trường này đã đón nhận nguồn cung 7.300 căn hộ đến từ 7 dự án phân bố tại Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một. Tính ra lượng cung căn hộ của Bình Dương trong 2 tháng, gấp 8 lần lượng cung căn hộ của toàn bộ năm 2018 cộng lại. Trong đó, sức hút tập trung tại thị trường bất động sản Dĩ An.

Đáng chú ý, các dự án căn hộ được công bố ra thị trường trong 2 tháng trở lại đây đều thiết lập mức giao dịch ấn tượng, hầu hết các dự án đều tiêu thụ từ 80%-100% lượng căn hộ bán ra thị trường. Có 1 số dự án như Charm City, lượng giao dịch thành công chạm ngưỡng 100%, lượng khách hàng có nhu cầu mua nhiều gấp nhiều lần lượng hàng mà chủ đầu tư cung ứng ra thị trường.

Cụ thể, sáng 21/7 vừa qua, chủ đầu tư DCT Group đã công bố ra thị trường 500 căn hộ cao cấp có giá từ 1,3 - 2,3 tỷ/căn hộ có diện tích từ 49-95 m2.

Theo ghi nhận thực tế, sự kiện đã thu hút gần 1.500 nhà đầu tư, gấp 3 lần lượng hàng được DCT Group đưa ra thị trường. Ghi nhận, chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ, toàn bộ số căn hộ công bố ra đợt một của Charm City đều đã tìm thấy chủ nhân. Theo đánh giá của giới đầu tư địa ốc, từ trước đến giờ hiếm có dự án nào tại Bình Dương có thể tạo được hiệu ứng tốt như vậy.

Ghi nhận tại khu vực làm thủ tục, đăng ký chọn căn của dự án Charm City, từ sáng sớm đến khi kết thúc sự kiện, hàng trăm nhân viên kinh doanh chen từng chút một, để đăng ký chọn căn cho khách hàng.

Theo giới đầu tư địa ốc Tp.HCM, Charm City sở hữu mức giao dịch ấn tượng khi sở hữu những lợi thế mà hiếm có dự án nào tại Bình Dương có được: có đại Trung tâm thương mại Vincom Plaza ngay trong khuôn viên dự án với hàng loạt tiện ích như rạp chiếu phim Lotte Cinema, siêu thị Vinmart, Vinpro, gần 20 nhà hàng đa phong cách và các quán cafe, trà sữa. Ngoài ra dự án này còn có thiết kế như resort nghỉ dưỡng với 3 hồ bơi resort rộng gần 2.000 m2 và không gian ngập tràn cây xanh.

Bên cạnh Charm City, các dự án như C Sky View, Eco Xuân Lái Thiêu trong các đợt công bố dự án ra thị trường cũng chứng kiến mức giao dịch khá ấn tượng với tỷ lệ tiêu thụ từ 75% - 90%. Điều đáng chú ý, loạt dự án được công bố trong giai đoạn này đều thiết lập mặt bằng giá mới từ 25 – 35 triệu/m2.

Theo TS Trần Nguyễn Minh Hải - Chuyên gia địa ốc của trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM, thị trường bất động sản Bình Dương bứt phá trong năm 2019 đến từ 3 nguyên nhân:

Thứ nhất, thủ tục pháp lý thực hiện các dự án tại Bình Dương nhanh chóng trong bối cảnh các dự án mới tại Tp.HCM bị đình trệ do bị rà soát pháp lý kéo dài. Điều này đã góp phần hình thành làn sóng dịch chuyển đầu tư của doanh nghiệp bất động sản Tp.HCM và các nhà đầu tư bất động sản về các khu vực lân cận Tp.HCM. Trong đó Dĩ An - Thuận An - Thủ Dầu Một (Bình Dương) là sự lựa chọn hàng đầu khi là thủ phủ công nghiệp Việt Nam, lại sát cạnh Tp.HCM và có hạ tầng hoàn thiện.

Thứ hai, giá đất tại Bình Dương rẻ hơn Tp. HCM, đáng chú ý là vẫn còn nhiều quỹ đất vị trí đẹp, kết nối giao thông tốt về hướng Tp.HCM và các khu công nghiệp. Quỹ đất rẻ, lại được tạo điều kiện thủ tục pháp lý nhanh chóng để phát triển nhà cao tầng.

Thứ 3, sau thời gian dài "vắng bóng" các dự án lớn triển khai, thì từ cuối năm 2018 đến nay, thị trường, Bình Dương đón nhận hai dự án lớn có ảnh hưởng trực tiếp đến việc thu hút đầu tư cho khu vực, đặc biệt là khu vực Dĩ An.

Đầu tiên là dự án hạ tầng xây dựng tuyến cầu vượt tại ngã tư 550 thuộc dự án nâng cấp, mở rộng DT743 đoạn từ ngã tư Miếu Ông Cù đến cầu vượt Sóng Thần đã được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương cho triển khai đầu tư thi công. Khi hoàn thành, dự án này sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tuyến DT743, Dĩ An.

Bên cạnh sức hút của hạ tầng, thông tin Trung tâm thương mại Vincom Plaza Dĩ An đầu tiên tại Bình Dương sắp khai trương đã làm thị trường Dĩ An sôi động hơn.