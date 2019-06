Thị trường căn hộ Bình Dương thiết lập mặt bằng giá mới

Theo ghi nhận thực tế, 6 tháng đầu năm, thị trường bất động sản Bình Dương đón nhận hàng chục dự án với gần 5.000 căn hộ tập trung chủ yếu tại khu vực Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một.



Cùng với "cơn sóng" nguồn cung, thị trường căn hộ tại Bình Dương cũng đang thiết lập một mặt bằng giá mới, nhiều dự án trong đợt mở bán lần đầu đã đưa ra mức giá 30-35 triệu đồng/m2, tăng tới 20% - 30% so với thời điểm cuối năm 2018.

Giữa tháng 5, một doanh nghiệp tại quận 3, Tp.HCM đã công bố ra thị trường dự án 1.000 căn hộ tại thành phố Thủ Dầu Một, có giá chào bán đợt đầu dao động quanh mức 32 - 36 triệu/m2 (chưa VAT), cao hơn đơn giá đỉnh của thị trường căn hộ tại Thủ Dầu Một cuối năm 2018 khoảng 8-10 triệu. Tính ra mỗi căn hộ 2 phòng ngủ khoảng 70m2 tại dự án này có giá 2,5 - 2,6 tỷ, tương đương với một căn hộ tại quận 9 hay Thủ Đức.

Ngoài dự án này, Habitat, Compass One cũng có mức giá mở bán 30-35 triệu đồng, mỗi căn hộ tại các dự án này có giá từ 1,8 - 3 tỷ đồng. Sở hữu mức giá khá cao, nhưng do nguồn cung quá ít, nguồn cầu quá lớn nên các dự án này đều được bán hết trong 1 ngày.

Thị trường căn hộ Bình Dương đang được thiết lập mặt bằng giá mới.

Dự án tại Tp. Thủ Dầu Một không phải là trường hợp cá biệt, vào đầu tháng 6, một tập đoàn địa ốc có trụ sở tại Bình Thạnh (Tp.HCM) cũng công bố ra thị trường dự án căn hộ trên đường Phạm Văn Đồng, trong địa phận Dĩ An (Bình Dương), thuộc phân khúc tầm trung có giá khoảng 30 triệu/m2 (chưa VAT).

Một dự án khác tại Thuận An, mở bán giữa tháng 5, gần khu công nghiệp VSIP cũng có giá 34 triệu/m2. Được biết, trước thời điểm 2 dự án trên bung ra, các dự án căn hộ tại Dĩ An, Thuận An… có mức giá bình quân từ 20 - 25 triệu/m2.

Trong bối cảnh các dự án căn hộ Bình Dương công bố trong tháng 5, đầu tháng 6 đều đã tăng giá mạnh 20% - 30%, thì tâm điểm chú ý của giới đầu tư tại Bình Dương đổ dồn vào khu phức hợp căn hộ cao cấp Charm City (Dĩ An, Bình Dương) của chủ đầu tư DCT Partners Việt Nam (DCT Group).

Dự án nằm ngay trung tâm Dĩ An, sát với Thủ Đức, lại sở hữu quá nhiều lợi thế: Có trung tâm thương mại Vincom Plaza Dĩ An trong khuôn viên dự án, sát ngã tư 550 vừa được phê duyệt khởi công cầu vượt 6-8 làn giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, sở hữu tổ hợp hồ bơi rộng gần 2.000m2 trong lòng dự án, nhà hàng Chill Bar, Rooftop trên đỉnh tòa nhà.

Tháng 6 này chủ đầu tư của dự án sẽ giới thiệu ra thị trường khoảng 500 căn hộ cao cấp có giá từ 1,1 tỷ đồng. Mức giá này được xem là cạnh tranh và khó có thể tìm được ở phân khúc căn hộ cao cấp tại Dĩ An Bình Dương.

Theo Tiến sĩ Trần Nguyễn Minh Hải - chuyên gia địa ốc của trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM, cho biết, hiện tượng thiết lập mặt bằng mới cho phân khúc căn hộ Bình Dương diễn ra tập trung tại 3 thị trường trọng điểm là Dĩ An - Thuận An - Thủ Dầu Một. Hiện tại, cơn sóng tăng giá này đã diễn ra tại hầu hết dự án được chào bán trong tháng 6.

Theo một chuyên gia bất động sản, thị trường bất động sản Bình Dương tăng giá mạnh từ sau Tết đến từ 3 nguyên nhân.

Thứ nhất, từ đầu năm đến nay, thị trường bất động sản Tp.HCM khan hiếm nguồn hàng do đình trệ về mặt pháp lý. Khan hiếm hàng, khiến các nhà đầu tư tại Tp.HCM đổ dồn về Bình Dương (đặc biệt Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một) – nơi gần sát Tp.HCM, sở hữu nhiều tiềm năng đặc biệt về kinh tế, giao thông và hạ tầng.

Thứ hai, đối với các nhà đầu tư căn hộ cho thuê thì các dự án căn hộ tại Bình Dương là thị trường màu mỡ nhất. Trong khi các dự án căn hộ cao cấp tại Tp.HCM, có tỷ suất lợi nhuận cho thuê chỉ khoảng 6% - 7%, việc kiếm khách thuê cũng rất khó khăn. Thì các dự án căn hộ cao cấp, gần các khu công nghiệp tại Bình Dương lại sở hữu mức lợi tức cho thuê cao kỷ lục từ 10% - 12% mỗi tháng, nguồn cung ít hơn cầu khiến việc tìm khách cho thuê cũng rất dễ dàng.

Chính lợi tức cho thuê căn hộ đột biến, cũng biến Bình Dương thành nơi rất đặc biệt khi căn hộ cao cấp tại Bình Dương có mức tăng giá mạnh hơn cả đất nền.

Thứ ba, trong 6 tháng đầu năm thị trường bất động sản Bình Dương, mà cụ thể là khu vực Dĩ An đón nhiều tin vui. Cụ thể, sắp tới trung tâm thương mại Vincom Plaza đầu tiên của Bình Dương (trong khuôn viên khu phức hợp căn hộ cao cấp Charm City) sẽ được khai trương.

Ngoài Vincom Plaza, UBND tỉnh Bình Dương cũng vừa phê duyệt khởi công xây dựng cầu vượt tại ngã tư 550 (ngay sát dự án Charm City) và ngã 6 An Phú, với quy mô 6-8 làn đường, để phát triển hạ tầng giao thông hoàn thiện tại khu vực này.