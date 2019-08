Thị trường căn hộ cao cấp Tp.HCM “tăng nhiệt” năm 2019

Báo cáo mới được công bố bởi Công ty Jones Lang Lasalle Việt Nam (JLL Việt Nam) cho thấy, giá trị giao dịch thị trường của căn hộ ở Tp.HCM tăng mạnh trong một năm qua. Cá biệt phân khúc căn hộ cao cấp, hạng sang tăng tới gần 53% sau một năm.

Báo cáo mới nhất của JLL Việt Nam cho biết: Trong quý 2/2019, mức giá sơ cấp căn hộ trung bình toàn thị trường đạt 2.009 USD/m2, tăng 21,6% theo năm. Trong khi đó, phân khúc cao cấp tăng 52,9% theo năm và đang ở mức bình quân 4.569 USD/m2 nhờ sự tham gia của một số dự án sang trọng ở khu vực trung tâm với mức giá vượt trội do quỹ đất khan hiếm.

Mức tăng mạnh này đã đẩy giá một số căn hộ tại trung tâm Quận 1 lên mức 200 - 300 triệu/m2, căn hộ Quận 2 và Quận 7 chạm ngưỡng 70 - 150 triệu/m2. Cá biệt căn hộ ở vùng ngoại thành như Quận 8 hay Bình Tân cũng bị đẩy lên mức 40 - 45 triệu/m2. Một số dự án tại Bình Dương cũng tăng lên mức 30 - 35 triệu/m2.

Được biết mức tăng giá gần 53% sau một năm của phân khúc căn hộ cao cấp, hạng sang trong một năm qua là một kỷ lục được giới chuyên gia địa ốc đánh giá là "vô tiền khoáng hậu". Tuy nhiên, giới chuyên gia khẳng định mức tăng giá này chưa dừng lại, mà sẽ tiếp tục tăng mạnh đến cuối năm 2020.

JLL nhận định nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tăng giá kỷ lục của phân khúc căn hộ tại Tp. HCM là do chính sách ngày càng thắt chặt liên quan đến quy trình phê duyệt đất đai và giấy phép xây dựng khiến nguồn cung tương lai dự kiến giảm mạnh.

Báo cáo mới nhất của Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) cho biết trong 6 tháng đầu năm, thành phố chỉ tiếp nhận nguồn cung tổng số 7.313 căn hộ (căn nhà), giảm 10 dự án (giảm 29,4%), giảm 2.336 căn (giảm 24,2%) so với 12 tháng qua. Riêng phân khúc căn hộ cao cấp giảm đến 43,8% (2.227 căn so với 3.965 căn cùng kỳ năm ngoái). Căn hộ bình dân giảm 34,7% (1.249 căn so với 1.914 căn cùng kỳ năm trước).

Báo cáo của Hiệp hội cũng nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm 2020, phân khúc căn hộ hạng sang tại trung tâm thành phố sẽ "cạn kiệt" và tiếp tục tăng giá mạnh. Trong năm 2019, khu vực các quận trung tâm và nội thành Tp.HCM chỉ có 3 dự án mới được công bố (2 dự án Quận và 1 dự án Quận 6) với hơn 1.300 căn hộ.

Quận 1 ghi nhận nguồn cung khoảng 900 căn hộ đến từ hai dự án trên đường Tôn Đức Thắng và trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Hai dự án này sở hữu mức giá cao kỷ lục 161 triệu - 276 triệu đồng/m2. Đến hiện tại, 2 dự án này đã bán hết. Tính ra trong 6 tháng đầu năm, nguồn cung căn hộ hạng sang tại Tp.HCM khá hạn chế, chỉ có hơn 400 căn hộ đến từ dự án D-Homme của DHA Corp được công bố ra thị trường cách đây khoảng 1 tháng.

Dự án D-Homme công bố ra thị trường hơn 400 căn hộ.

Được biết dự án D-Homme có quy mô 5.600 m2, tọa lạc trên khu đất đẹp nhất nhì tại Quận 6, ngay mặt tiền đại lộ Hồng Bàng, sát ngã 5: 3/2 - Hồng Bàng - Minh Phụng… Đến thời điểm hiện tại, mức giá của dự án này chưa được công bố ra thị trường.

Dự án D-Homme sở hữu nhiều tiện ích mà chưa dự án nào tại khu vực trung tâm Chợ Lớn có được: tổ hợp Chill Bar và hồ bơi khử khuẩn điện phân đồng trên độ cao 120 m; hồ bơi đại dương và khu Raining Zone và khu chiếu phim công nghệ 4D dành riêng cho trẻ em…

Điểm đặc biệt, mặc dù các dự án hạng sang được công bố trong 6 tháng đầu năm khá đắt đỏ, nhưng cứ ra mắt là cháy hàng. TS Trần Nguyễn Minh Hải cho biết, sức hút của các dự án này đến từ 2 nguyên nhân chính.

Thứ nhất, các dự án như D-Homme, Alpha King hay The Marq được săn lùng vì tính hạn hữu. Các dự án này luôn có số lượng hạn chế và có vị thế độc nhất vô nhị. Vì khan hiếm nên nhà ở trung tâm trở thành tài sản tích lũy. Mục tiêu lớn của đại đa số người thành đạt (bất kể quốc gia hay vùng lãnh thổ nào) là khi có thật nhiều tiền họ nhất định sẽ mua nhà ở trung tâm.

Thứ hai, các dự án như D-Homme, Alpha King hay The Marq đều sở hữu tính đa năng về sản phẩm: xét các giá trị thương mại, khai thác cho thuê, đầu tư, tích lũy tài sản, chống trượt giá... nhà ở có vị trí càng đắc địa tại nội đô đều hội đủ những ưu điểm vượt trội này. Có thể xem loại tài sản này là kênh đầu tư đa năng.

Đơn cử căn hộ ở Quận 1, hay khu Chợ Lớn Tp.HCM dễ dàng cho thuê hơn các căn hộ ở những quận ngoại thành như Quận 9, Quận 12, Thủ Đức... mặc dù giá thuê đắt đỏ hơn gấp nhiều lần.