Thị trường địa ốc sôi động cùng đợt mở bán mới của The Manor Central Park

Mặc dù đến 17/11/2019 lễ mở bán "siêu phẩm" The Manor Central Park mới chính thức diễn ra, thế nhưng dự án đã thu hút được hàng trăm khách hàng đăng ký tìm hiểu thông tin. Được biết, nhân dịp này, chủ đầu tư Bitexco Group sẽ "tung ra" chính sách ưu đãi hấp dẫn chưa từng có dành riêng cho các khách hàng giao dịch thành công tại The Manor Central Park.



"Xuống tiền" vì chính sách hấp dẫn

Theo thông tin từ Chủ đầu tư Bitexco Group, lễ mở bán "siêu phẩm" The Manor Central Park sẽ được diễn ra vào ngày 17/11/2019 ngay trong không gian khoáng đạt và hiện đại lên tới 89,7ha của dự án tại đường Nguyễn Xiển (Hoàng Mai, Hà Nội).

Tại chương trình, chủ đầu tư Bitexco Group sẽ công bố chính sách ưu đãi hấp dẫn chưa từng có dành riêng cho các khách hàng giao dịch thành công các sản phẩm tại The Manor Central Park thời điểm này. Cụ thể, với chính sách cho vay lên đến 70% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng, chỉ từ 5,1 tỷ, khách hàng đã có thể sở hữu ngay bất động sản (BĐS) triệu đô tại The Manor Central Park.

Đặc biệt, tất cả khách hàng đặt mua sản phẩm tại dự án The Manor Central Park đến hết ngày 17/11/2019 sẽ có cơ hội tham gia bốc thăm trúng thưởng xe Mercedes Benz GLC 200 (2019) đẳng cấp trị giá 1,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khách hàng có giao dịch thành công sản phẩm nhà phố thương mại và nhà liền kề tại dự án sẽ được tặng ngay 02 lượng vàng SJC 9999.

Đây là tin vui với rất nhiều khách hàng của dự án The Manor Central Park. Bởi lẽ, chính sách mà chủ đầu tư Bitexco Group đưa ra rất linh hoạt, giúp mở rộng cơ hội sở hữu BĐS cao cấp và gia tăng tỷ suất sinh lời cho khách hàng, đặc biệt là trong bối cảnh "đất vàng" phía Tây Hà Nội ngày càng khan hiếm và được kỳ vọng tăng giá ấn tượng từ 20%-30% trong vòng 1-2 năm tới vớihạ tầng và quy hoạch được hoàn thiện đồng bộ.

The Manor Central Park – "nhà bên công viên" hấp dẫn khách hàng

The Manor Central Park là đại khu đô thị cao cấp được quy hoạch mở thông minh phía Tây Nam Hà Nội với hàng loạt sản phẩm ấn tượng như biệt thự, nhà liền kề, nhà phố thương mại… cùng một hệ sinh thái toàn diện.

Dự án được quy hoạch với chức năng tích hợp "tất cả trong một" (all in one) giúp đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu của cư dân với: 1 Công viên Trung tâm và 5 công viên nội khu phủ xanh toàn dự án, trung tâm thương mại, trường học, phòng khám quốc tế, bể bơi bốn mùa, sân chơi trẻ em, khu sinh hoạt cộng đồng…

Những căn nhà tại dự án The Manor Central Park luôn ngập tràn màu xanh và vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên. Nhiều khách hàng trải nghiệm tại dự án đã mô tả The Manor Central Park giống như "nhà bên công viên". Một nơi sống hoàn toàn khác biệt với cuộc sống ồn ào, đông đúc ngoài kia, nơi để gia chủ thư thái tận hưởng và cảm nhận nhịp sống hiện đại trong một quần thể sống động và đặc biệt an toàn.

Đến với dự án The Manor Central Park, khách hàng sẽ được trải nghiệm hệ thống cảnh quan và hạ tầng đã hoàn thiện cơ bản. Đó không chỉ là những đồi cây xanh mát, đường dạo bộ rợp bóng cây xanh, khu vui chơi cho trẻ nhỏ,… mà còn là sự hoàn thiện của nhà mẫu và các công trình nhà ở.



Đặc biệt, hệ thống tiện ích tại đây cũng được quy hoạch thông minh, đan xen hợp lý với các tòa nhà và phân khu, giúp cư dân dễ dàng kết nối với toàn khu đô thị ở mọi vị trí.



Thông tin chi tiết:

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CenLand)

Hotline bán hàng: 0888 464 345

Website: https://cenhomes.vn/du-an-ldp/ldp-themanor