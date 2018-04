Thị trường địa ốc Tp.HCM sôi động, dẫn dắt bởi sản phẩm mới lạ

Bước vào quý 2/2018, thị trường địa ốc Tp.HCM ghi nhận một sức nóng đồng bộ từ khu Đông sang khu Nam, từ thị trường đất nền đến thị trường căn hộ. Đặc biệt sức tiêu thụ của thị trường giai đoạn này được dẫn dắt bởi những dòng sản phẩm mới lạ.

Hàng loạt kỷ lục được thiết lập

Tính từ cơn sốt nhà đất từ năm 2007 - 2008, chưa bao giờ thị trường địa ốc tại Tp.HCM lại phát triển mạnh như những tháng đầu năm 2018. Theo ghi nhận, thị trường địa ốc Sài Gòn nóng từ khu Đông sang khu Nam, từ phân khúc đất nền, nhà phố sang căn hộ. Theo ghi nhận, thị trường đạt đỉnh về cả nguồn cung, tỷ lệ tiêu thụ và mức độ tăng giá.

Ở phân khúc đất nền: 3 tháng đầu năm, sức nóng diễn ra đồng bộ từ quận 9, quận 12, Hóc Môn, Bình Chánh cho tới tận Cần Giờ với tốc độ tăng giá mạnh từ 40% - 128% so với thời điểm trước tết. Những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4 văn phòng công chứng tại các quận khu vực ngoại thành luôn đông nghẹt người chứng thực sang tên nhà đất.

Cả nghìn khách tham gia lễ mở bán một dự án tại khu Đông Tp.HCM.

Đơn cử như trong tháng 3/2018, khu vực quận 9 có gần 7.000 hồ sơ nhà đất được chuyển nhượng mua bán, quận 12 có 5.358 hồ sơ, Hóc Môn có 3.357 hồ sơ, Bình Chánh có 6.174 hồ sơ. Đặc biệt huyện Củ Chi có hồ sơ cập nhật biến động chiếm số lượng lớn nhất với 13.866 hồ sơ.

Ở phân khúc căn hộ, dù trải qua kỳ nghỉ Tết kéo dài, song trong quý đầu năm 2018, thị trường căn hộ Tp.HCM có khoảng 7.652 căn hộ đến từ 18 dự án được chào bán tăng mạnh đến 45% so với cùng kỳ năm trước và tăng 11% so với quý 4/2017. Giá bán bình quân trên thị trường sơ cấp đạt mức 30,45 triệu đồng/m2, tăng so với cùng kỳ năm 2017.

Phần lớn chủ đầu tư công bố kết quả bán hàng tốt ở các phân khúc nhờ vào sức mua thị trường tốt và các chiến dịch bán hàng ngày càng linh động.

Nguồn cung căn hộ trong quý đến từ các dự án: Green Star Sky Garden (Hưng Lộc Phát), Gem Riverside (Đất Xanh Group), Cityland Park Hills (Gò Vấp), Midtown - The Signature (Quận 7), Kenton Node (Nhà Bè), Aurora Riverside (Quận 8), Carillon 7 (Tân Phú), Emerald - Celadon City (Tân Phú),…

Được dẫn dắt bởi những dự án khác biệt

Điều đáng chú ý, lượng tiêu thụ của thị trường được dẫn dắt bởi những dự án lớn, "độc và lạ".

Tại Khu Nam, hút khách nhất ở thời điểm hiện tại có thể kể đến dòng căn hộ detox & healthy Green Star Sky Garden của công ty Hưng Lộc Phát. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng với quy mô hơn 53.000 m2, gồm hơn 100 căn biệt thự triệu đô và hơn 1.000 căn hộ detox & healthy cao cấp.

Dự án này sở hữu hàng loạt tiện ích góp phần giúp cư dân tại đây có thể đào thải độc tố, phục hồi năng lượng và chăm sóc sắc đẹp. Ngoài ra Green Star Sky Garden cũng sở hữu vị trí khá đẹp khi toạ lạc trên đường Nguyễn Lương Bằng, khu Phú Mỹ Hưng.

Trong lễ công bố dự án được tổ chức chủ nhật tuần vừa qua, chủ đầu tư đã đưa ra rổ hàng hơn 400 căn. Tuy nhiên, theo thông tin từ Hưng Lộc Phát, dự án này đã chứng kiến lượng đăng ký nguyện vọng mua kỷ lục lên đến 1.128 nguyện vọng. Tính ra, tỷ lệ chọi để có được 1 suất mua căn hộ tại dự án là 3:1.

Anh Nguyễn Hoài Nam - Giám đốc của một sàn F2 phân phối của dự án này cũng cho biết, phân phối dự án này làm anh có cảm giác nhớ lại cơn sốt nhà đất thời kỳ 2007 -2008. Khách anh có rất nhiều, nhưng hàng để cho khách thì không có, trên 80% khách của sàn anh đều phải xếp vào diện ưu tiên 2, ưu tiên 3.

Nếu như Green Star Sky Garden được biết đến như dự án nóng nhất tại khu Nam, thì khu Đông cũng nóng không kém với sự xuất hiện của dự án Gem Riverside của Đất Xanh Group. Hơn 800 căn hộ của dự án này đã được giao dịch thành công trong event cùng ngày.

Theo một chuyên gia địa ốc, các dự án hút khách đầu tư nhất của Sài Gòn trong những tháng đầu năm đều là những dự án sở hữu những hướng đi khác biệt cùng chiến lược marketing khác biệt và bài bản.

Ngoài ra theo chuyên gia, sau hàng loạt các vụ cháy xảy ra gần đây, hành vi của người mua nhà cũng thay đổi theo. Thay vì chỉ quan tâm tới giá, tiện ích, vị trí hay tiềm năng đầu tư thì khách mua nhà cũng rất quan tâm tới đơn vị quản lý toà nhà, hay việc trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy cũng như thiết kế của toà nhà.

Vì vậy, các chủ đầu tư cần phải nhanh nhạy nắm bắt xu hướng này để thoả mãn được nhu cầu của khách hàng.