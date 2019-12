Thiết bị điện sản xuất theo công nghệ hiện đại giúp giảm thiểu cháy nổ do điện

Sử dụng các sản phẩm điện chất lượng cao, được sản xuất bằng công nghệ hiện đại là một trong những phương pháp giảm thiểu cháy nổ do điện.

Báo động tình trạng cháy nổ do sự cố điện

Vào những tháng cuối năm, khi mà nhu cầu sử dụng điện trong gia đình tăng nhanh thì các phương tiện thông tin đại chúng lại xuất hiện đầy tin về các vụ cháy nổ xảy ra tại khắp các địa phương trên cả nước.

Theo số liệu từ cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy, tính đến tháng 4 năm nay, tổng cộng có 1.453 đám cháy và vụ nổ trên cả nước. Trong đó, 50-70% số vụ hỏa hoạn là do sự cố điện gây ra. Nếu các vụ cháy nổ xảy ra trong gia đình vào ban đêm, lúc mọi người đang ngủ say và mất cảnh giác thì sẽ cực kì nguy hiểm đến tính mạng của cả gia đình.

Nguyên nhân gây cháy do điện có thể kể đến như dùng điện quá tải, chập mạch, mối nối dây lỏng hoặc hở, cháy do tĩnh điện, sự truyền nhiệt của vật tiêu thụ điện… và quan trọng hơn hết là do sử dụng các sản phẩm điện không đảm bảo an toàn, dễ chập điện, dễ bắt lửa…

Cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo rằng để hạn chế tình trạng cháy nổ đến từ sự cố điện, các cá nhân và hộ gia đình nên chuẩn bị đầy đủ kiến thức về sử dụng điện an toàn như sử dụng thiết bị điện phù hợp công suất, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện để phát hiện sớm các nguy cơ xảy ra sự cố... Trong đó việc lựa chọn thiết bị điện an toàn, chất lượng, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật được sản xuất theo công nghệ hiện đại từ các hãng sản xuất uy tín sẽ giúp hạn chế tối đa sự cố ngoài ý muốn.

Sử dụng thiết bị điện an toàn

Trên thị trường hiện đang tràn ngập các thiết bị điện nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước được bày bán với nhiều mức giá khác nhau. Vì vậy, người tiêu dùng cần chú ý chọn các sản phẩm uy tín, rõ nguồn gốc để đảm bảo độ bền và an toàn khi sử dụng.

Theo nhiều nhà thầu thi công điện dân dụng, hiện nay sản phẩm của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang đang được ưa chuộng bởi chất lượng tốt, mẫu mã đa dạng.

Thương hiệu này đã gắn bó với người tiêu dùng Việt hơn 45 năm, đặc biệt, không chỉ tập trung cho sản phẩm, Điện Quang còn chuyển hướng sang cung cấp dịch vụ, giải pháp tổng thể trong ngành điện và chiếu sáng; đặc biệt các sản phẩm, giải pháp chiếu sáng thông minh. Nhiều sản phẩm, thiết bị thông minh, công nghệ IoT có khả năng kiểm soát các thiết bị điện trong nhà, theo dõi và hạn chế việc quên tắt các thiết bị điện khi ra khỏi nhà, đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ.

Ông Lâm Quang Tuấn - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Điện Quang, cho biết các sản phẩm đèn LED của Điện Quang được thiết kế đặc biệt để tăng cường khả năng chống cháy nổ như driver LED có tính năng bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ hở mạch, thân đèn sử dụng thân nhôm nguyên khối hoặc kết cấu nhôm - nhựa chống cháy cho khả năng tản nhiệt tốt giúp làm chậm quá trình cháy và ngăn chặn việc cháy lây, lan sang các vật dụng, thiết bị khi có sự cố.

Ngoài ra các sản phẩm ổ cắm của Điện Quang có tích hợp công tắc bảo vệ quá tải, lỗ cắm có độ bền cao, đảm bảo cắm rút hơn 10.000 lần vẫn không bị lỏng.

Đặc biệt, Điện Quang đang sở hữu các phòng thử nghiệm được đánh giá là hiện đại nhất Việt Nam hiện nay với hàng loạt các thiết bị như phòng kiểm tra hệ số duy trì quang thông đèn Led sau 6.000 giờ (khoảng 9 tháng) để tính toán và ngoại suy tuổi thọ của đèn theo tiêu chuẩn.

Phòng kiểm tra tương thích điện từ - EMC (được nhập khẩu từ Ý), khu vực giả lập thời tiết thật của môi trường không thuận lợi như hơi nước, sương muối… cùng với tủ môi trường nóng lạnh, máy kiểm tra va đập, thiết bị kiểm tra chống xung sét đối với đèn LED đường, thiết bị kiểm tra độ nhạy của ánh sáng Flicker theo tiêu chuẩn Châu Âu, máy kiểm tra độ bên phóng điện theo tiêu chuẩn IEC…

Với hệ thống phòng thử nghiệm này, Điện Quang tự tin cho ra thị trường các sản phẩm có tuổi thọ cao, tiết kiệm điện và an toàn cháy nổ, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng.