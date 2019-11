Thiếu 200.000 tấn lợn: Kiểm soát gắt gao lợn nhập lậu

Tổng cục Quản lý thị trường vừa có Công văn số 2344 chỉ đạo Cục Quản lý thị trường các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn nhập lậu.

Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi chưa có dấu hiệu ngưng lại, cộng với đó, thời gian gần đây, tình hình mua bán, vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn nhập lậu qua biên giới giữa Việt Nam và các nước láng giềng diễn biến phức tạp, Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu Cục Quản lý thị trường các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang cần thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ như sau:

Thứ nhất, tại khu vực biên giới các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang , lực lượng Quản lý thị trường chủ động xây dựng phương án phối hợp với Bộ đội biên phòng, Hải Quan, Công an kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả và gian lận thương mại nói chung và buôn bán, vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn nhập lậu nói riêng.

Trong thị trường nội địa, lực lượng Quản lý thị trường tăng cường phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn nhập lậu trên khâu lưu thông; phối hợp với cơ quan chức năng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, kiểm soát các chợ đầu mối, các trung tâm giết, mổ gia cầm để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi kinh doanh lợn và sản phẩm từ lợn nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

Quản lý thị trường địa phương trên phải tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và các tác hại, nguy cơ lây lan dịch bệnh của việc sử dụng, kinh doanh lợn và sản phẩm từ lợn nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

Ghi nhận trên thị trường, giá thịt lợn leo thang "áp sát" với giá thịt bò, có nơi thịt ba chỉ lên đến 200.000 đồng/kg, lợn hơi 70.000 đồng/kg...

Mới đây Bộ Công Thương cũng cho biết qua làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2 Bộ đã thống nhất sơ bộ số liệu cân đối cung cầu mặt hàng thịt lợn các tháng cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Dự báo nguồn cung thịt lợn các tháng cuối năm thiếu khoảng 200 nghìn tấn, tương đương mỗi tháng sẽ thiếu 70 nghìn tấn thịt hơi (tính cho 3 tháng gần Tết là tháng 11, 12, và tháng 1).