Thông minh hóa hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỷ nguyên điện toán đám mây

Đó là nội dung của những chia sẻ trong buổi hội thảo "Smart Factory in the age of Cloud Computing" do Viettel (Viettel IDC và Viettel Solutions) phối hợp cùng tập đoàn Chungwa Telecom tổ chức vào sáng ngày 27/8 vừa qua.

Hội thảo có sự tham dự của hơn 70 doanh nghiệp thuộc Hiệp hội các doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam. Tại buổi hội thảo, các chuyên gia đến từ Viettel và Chungwa Telecom đã mang đến hệ sinh thái các dịch vụ hạ tầng trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây, cùng những giải pháp ứng dụng cho công tác quản lý giúp doanh nghiệp thông minh hóa hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số tại các đơn vị.

Theo chia sẻ của bà Wu Hsueh-Lan - Tổng giám đốc Tập đoàn Chungwa Telecom toàn cầu (CHT-I): "Cộng đồng doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam khá sôi động và đa dạng về ngành nghề. Tại Đài Loan, các doanh nghiệp đã rất cởi mở trong việc ứng dụng các công nghệ mới để tối ưu hóa hoạt động sản xuất của mình. Do đó, sẽ rất thuận lợi cho doanh nghiệp để tiếp cận với các giải pháp, dịch vụ mới khi mở rộng thị trường hoạt động ở Việt Nam. Với quan điểm đó, Tập đoàn Chungwa Telecom phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức hội thảo này với hi vọng, sự nỗ lực của hai tập đoàn công nghệ hàng đầu châu Á sẽ giúp các doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam thích ứng nhanh với xu hướng công nghệ mới, ứng dụng những giải pháp thông minh hơn, giúp cải tiến từng bước trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, từ đó tối ưu quy trình sản xuất, tiết kiệm thời gian, chi phí, mang lại hiệu quả cao hơn cho doanh nghiệp"

Các giải pháp về hạ tầng và ứng dụng mà Viettel mang tới giới thiệu tại hội thảo bao gồm: Public Cloud (Đám mây công cộng), Private Cloud (Đám mây riêng), bộ giải pháp văn phòng trên nền điện toán đám mây Cloud PC, giải pháp giám sát hình ảnh thế hệ mới Cloud Camera, và các nhóm giải pháp về quản lý doanh nghiệp như: MyCC, vOffice, eCabinet, KPI, DMS.One,…

Ông Hoàng Văn Ngọc - Giám đốc Viettel IDC cho biết: "Điện toán đám mây không còn là xu hướng, mà đã trở nên phổ biến với chiến lược "Cloud first" tại hầu hết các quốc gia phát triển và đang phát triển. Với các tổ chức, doanh nghiệp hiện nay, việc ứng dụng điện toán đám mây không còn là vấn đề "nếu", mà câu hỏi đặt ra là "khi nào?" Trên hành trình chuyển đổi sang ngành công nghiệp 4.0, chắc hẳn các doanh nghiệp Đài Loan cũng không khỏi băn khoăn về câu hỏi đó? Và Viettel với sứ mệnh mang những dịch vụ chất lượng tốt nhất tới khách hàng, luôn sẵn sàng với các dịch vụ trọn gói từ tư vấn, thiết kế, đến triển khai và vận hành các hệ thống điện toán đám mây, đảm bảo hạ tầng hoạt động bền vững theo tiêu chuẩn toàn cầu, giúp các doanh nghiệp Đài Loan có thể yên tâm tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh lõi của mình".

Tham dự hội thảo, đại diện các doanh nghiệp đã được trực tiếp tư vấn và trải nghiệm các dịch vụ của Viettel IDC, các ứng dụng của Viettel Solutions và Chungwa Telecom, tại khu trưng bày dịch vụ.

Vào 30/8 tới đây, hội thảo tiếp tục được diễn ra tại Tp.HCM với sự góp mặt của hơn 70 đại diện các doanh nghiệp Đài Loan tại địa bàn thành phố và các khu công nghiệp lân cận.