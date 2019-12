Thu nhập 20 triệu/tháng vẫn “tậu” được căn hộ biển sở hữu lâu dài

Trong những năm gần đây, xu hướng sở hữu second home đã không còn là đặc quyền của người mạnh về tài chính. Không ít chủ nhân của các căn hộ 5 sao thuộc tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp là những bạn trẻ có thu nhập từ 20 triệu đồng mỗi tháng.

Dễ dàng sở hữu

Thanh Châu, nhân viên một công ty quảng cáo tại Quận 3, Tp.HCM vừa khiến bạn bè bất ngờ trước quyết định mua căn hộ biển gần Phan Thiết.

Thanh Châu chia sẻ: "Từ trước đến nay cứ nghĩ tài chính phải mạnh lắm mới có thể mua nổi bất động sản nghỉ dưỡng. Thật ra bây giờ dân văn phòng như tôi chỉ cần tiết kiệm tầm 300 triệu là mua được căn hộ ven biển. Mỗi cuối tuần chỉ cần ngồi xe di chuyển tầm 3 giờ là có thể ngắm biển xanh cát trắng, tha hồ hưởng thụ không khí biển. Ngày lễ, Tết cũng chẳng lo bị hét giá hay 'cháy' phòng. Khi không có nhu cầu sử dụng thì tôi cho khách du lịch thuê lại, lợi nhuận mỗi tháng thu về vẫn cao hơn nhiều so với gửi tiết kiệm."

Trường hợp của Thanh Châu không phải là cá biệt, các cuộc khảo sát được thực hiện tại những sàn giao dịch bất động sản cho thấy, ngày càng nhiều người trẻ có độ tuổi từ 28 đến dưới 35 sở hữu second home là các bất động sản nghỉ dưỡng. Nếu trước đây, second home được xem như "hàng xa xỉ" chỉ dành cho giới thượng lưu thì vài năm trở lại đây, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đã thay đổi đáng kể về sản phẩm lẫn đối tượng khách hàng.

Các chủ đầu tư liên tục nghiên cứu và cho ra đời những sản phẩm nghỉ dưỡng đa dạng, chi phí đầu tư hợp lý với mức giá chỉ từ 1,3 - 3 tỷ đồng/căn, đồng thời xây dựng phương thức thanh toán kéo dài nhằm hướng tới đối tượng là người trẻ.

Đơn cử như, phân khu căn hộ biển 5 sao, sở hữu lâu dài Wyndham Coast thuộc tổ hợp nghỉ dưỡng Thanh Long Bay do tập đoàn Nam Group phát triển tại Kê Gà, ngay vị trí cửa ngõ thủ phủ resort Phan Thiết.

Theo DKRA Vietnam - Tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án, 100% các căn hộ biển sở hữu lâu dài tại Wyndham Coast được trang bị đầy đủ nội thất cao cấp chuẩn 5 sao. Chỉ với 138 triệu đồng tương đương 10% trong đợt thanh toán đầu tiên, người trẻ đã có thể làm chủ "ngôi nhà thứ 2" với đầy đủ công năng: ở, nghỉ dưỡng và đầu tư sinh lợi.

Đáng chú ý, chủ đầu tư áp dụng chính sách thanh toán kéo dài đến 4 năm, giữa các đợt thanh toán cách nhau 3 tháng khách hàng chỉ phải trả số tiền tương ứng 3% giá trị, khoảng 13,7 triệu đồng/tháng. Đây rõ ràng là điều kiện lý tưởng để những người trẻ có thu nhập ổn định từ khoảng 20 triệu đồng/tháng chủ động nguồn tài chính và dễ dàng sở hữu second home đúng nghĩa.

Sinh lời tối ưu

Thống kê tại Bình Thuận, dù lượng khách du lịch tương đương Đà Nẵng, Nha Trang nhưng số lượng phòng khách sạn 4 - 5 sao toàn tỉnh chỉ bằng khoảng 30% các thành phố trên, trong khi nhu cầu về chuẩn phòng 5 sao trên thị trường còn rất lớn và liên tục tăng mạnh. Do đó, một khi được hoàn thiện và đưa vào hoạt động, Wyndham Coast sẽ trở thành lựa chọn đầu tiên của du khách quốc tế và nội địa.

Đồng thời, lượng du khách dồi dào còn được bảo chứng bởi các thương hiệu hợp tác, vận hành danh tiếng thế giới như Wyndham (Mỹ), Accor (Pháp) và tập đoàn H2O Sports Hawaii (Mỹ). Bên cạnh lợi thế thanh toán nhàn hạ, căn hộ biển sở hữu lâu dài tiêu chuẩn 5 sao là kênh đầu tư sinh lời tối ưu.

Tính toán một cách khiêm tốn, mức giá cho thuê phòng 5 sao trung bình từ 2,5 triệu/đêm/1 phòng ngủ và công suất khai thác 48%/năm; sau khi trừ hết các chi phí vận hành và quản lý, chủ sở hữu căn hộ mỗi năm thu về khoảng 223 triệu, tỷ suất sinh lời từ 20,5% trở lên, con số đáng mơ ước của hoạt động cho thuê.

Cũng theo bài toán này, chỉ sau 5 - 6 năm nhà đầu tư đã có thể thu hồi vốn và yên tâm hưởng trọn vẹn nguồn lợi cho thuê, ước khoảng 30 triệu/tháng trong khi khoản phải trả mỗi tháng để sở hữu căn hộ biển hiện nay không đến 14 triệu đồng.

Chưa kể, căn hộ biển Wynham Coast là 1 trong số 12 phân khu tiện ích khổng lồ của tổ hợp du lịch - giải trí - nghỉ dưỡng & thể thao biển Thanh Long Bay quy mô lên đến 90ha được triển khai đồng bộ và bài bản, vì vậy yếu tố cộng hưởng cho bất động sản tăng giá theo thời gian là rất lớn.

Cũng sau 5 - 6 năm đầu tư, bên cạnh dòng tiền cho thuê hấp dẫn, người trẻ hiển nhiên lãi được căn hộ biển 5 sao mang giá trị tương lai, với quyền sở hữu lâu dài đảm bảo an toàn cho mục tiêu tích lũy tài sản bền vững. Đồng thời, chủ nhân căn hộ cũng có quyền tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng tại đây cùng với gia đình, bạn bè bất kỳ lúc nào nếu muốn.

Thanh Long Bay ra đời giúp giấc mơ sở hữu second home của người trẻ được hiện thực hóa. Quan trọng hơn, second home hiện đại là các căn hộ biển sở hữu lâu dài còn giúp họ làm chủ khoản sinh lợi an toàn bằng tâm thế đầu tư an nhàn nhất có thể.