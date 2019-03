Thủ tướng Anh bị đồn sắp từ chức vì rắc rối Brexit

Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh Philip Hammond cùng nhiều thành viên khác trong nội các của Thủ tướng Theresa May đã lên tiếng ủng hộ bà May sau khi nhiều tờ báo Anh nói rằng bà đang đối mặt sức ép từ chức lớn do cách xử lý việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.

Trao đổi với Sky News, ông Hammond nói cách chức bà May sẽ không giúp ích gì cho nước Anh và việc bàn về một nhà lãnh đạo mới là điều không phù hợp vào thời điểm này.

Tuy nhiên, ông Hammond cũng không loại trừ khả năng tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai để phá vỡ thế bế tắc xung quan thỏa thuận Brexit mà bà May đạt được với EU. Ông gọi việc trưng cầu dân ý lại là một "đề xuất mạch lạc một cách hoàn hảo".

Vào ngày Chủ nhật, bà May đã họp với các bộ trưởng trong nội các và các nhân vật cấp cao khác của Đảng Bảo thủ để thảo luận về Brexit. Cuộc thảo luận bao trùm nhiều vấn đề, bao gồm làm thế nào để thỏa thuận Brexit được Quốc hội Anh thông qua trong tuần này - một phát ngôn viên của bà May cho hay.

Cuộc họp diễn ra sau khi loạt tờ báo gồm Sunday Times, Sunday Telegraph, Mail on Sunday và Observer nói rằng các bộ trưởng trong nội các của bà May đang có những động thái nhằm đẩy bà khỏi ghế Thủ tướng và dựng một nhà lãnh đạo lâm thời để hoàn tất tiến trình Brexit.

Tuần trước, EU cho bà May thời gian 2 tuần để tìm ra một hướng đi mới cho Brexit, sau khi cuộc "ly hôn" này được các nhà lãnh đạo khối nhất trí cho hoãn lại qua thời hạn 29/3. Nếu một thỏa thuận được thông qua trước ngày 12/4, Brexit sẽ diễn ra vào ngày 22/5. Nếu không, Anh sẽ phải lựa chọn giữa Brexit không thỏa thuận, hoãn Brexit kéo dài, hoặc không Brexit nữa.

Theo dự kiến, một cuộc bỏ phiếu thứ ba tại Hạ viện Anh về thỏa thuận Brexit của bà May sẽ diễn ra trong tuần này.

Phát biểu ngày Chủ nhật, Bộ trưởng Hammond nói rằng đã đến lúc các nghị sỹ cần tập trung lại để tìm ra một giải pháp nếu họ tiếp tục phản đối thỏa thuận của bà May. Trong các lựa chọn được ông Hammond đề cập, ông bác bỏ khả năng Brexit không thỏa thuận hoặc hủy Brexit, nhưng không loại trừ khả năng tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai.

Một cuộc trưng cầu dân ý nữa "xứng đáng được cân nhắc", ông nói.

Trước đó, vào hôm Chủ nhật, khoảng 1 triệu người phản đối đã xuống đường biểu tình ở khu vực trung tâm London để đòi trưng cầu dân ý lại. Cùng với đó, một đơn kiến nghị hủy Brexit trên trang web của Quốc hội Anh đã đạt gần 5 triệu chữ ký - một số lượng chữ ký lớn kỷ lục trong bất kỳ một chiến dịch vận động công chúng nào ở Anh.