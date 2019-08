Thủ tướng bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Công an

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Công an.

Cụ thể, tại Quyết định 1011/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Trung tướng Lương Tam Quang quê quán tỉnh Hưng Yên đã đảm nhận nhiều chức vụ trong lĩnh vực an ninh. Ông Lương Tam Quang giữ chức Phó chánh Văn phòng Bộ Công an từ năm 2012 đến 2017. Từ năm 2017 đến 2019, ông Quang giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Công an và lần lượt mang hàm Thiếu tướng, Trung tướng.

Tại Quyết định 1010/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.



Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964 tại tỉnh Hưng Yên. Ông từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an; Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.