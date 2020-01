Thủ tướng đề nghị Nhật hỗ trợ Việt Nam hướng đến chính phủ số, kinh tế số

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ, chiều 9/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Nội vụ, Thông tin và Truyền thông Nhật Bản Takaichi Sanae.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, hiện nay quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp, toàn diện, sự tin cậy chính trị ngày càng đuợc củng cố. Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nước cung cấp viện trợ ODA lớn nhất, nhà đầu tư thứ hai, đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam.

Thủ tướng cảm ơn và đánh giá cao nguồn viện trợ ODA Nhật Bản cung cấp cho Việt Nam trong gần 30 năm qua, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các cam kết về dự án ODA giữa hai nước.

Thủ tướng cũng vui mừng nhận thấy, ngay trong những ngày đầu năm 2020 này, đang có rất nhiều hoạt động hợp tác giữa hai nước được triển khai, hứa hẹn một năm 2020 thật sự sôi động của quan hệ Việt Nam – Nhật Bản.

Bộ trưởng Takaichi Sanae chia sẻ, "Thủ tướng Nhật Bản thường xuyên nhắc chúng tôi rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc luôn là người bạn chân tình, đối tác tin cậy của Nhật Bản" và cho biết vừa cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam ký thoả thuận quan trọng về lĩnh vực hợp tác chuyên ngành, mở ra chương mới trong lĩnh vực bưu chính, thông tin và truyền thông.

Bà mong muốn Việt Nam tiếp tục sử dụng công nghệ, thiết bị của Nhật Bản để phát triển Chính phủ điện tử.

Trong lĩnh vực 5G, Việt Nam đang thúc đẩy thương mại hoá, trong đó có vấn đề an ninh mạng có vai trò quan trọng, do đó Nhật Bản sẵn sàng hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm vấn đề này. Về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê, Việt Nam sẽ áp dụng hệ thống của Nhật Bản và Nhật Bản sẽ cử chuyên gia sang giúp Việt Nam trong hoạt động này.

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam đang phát triển Chính phủ điện tử, an ninh mạng… do đó có nhu cầu hợp tác với Nhật Bản rất lớn. Thủ tướng tin tưởng các thỏa thuận hợp tác sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực này, là cơ sở quan trọng giúp Việt Nam xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, giúp tiếp nhận thông tin trực tuyến, xử lý nhanh chóng, chính xác và hiệu quả, hướng đến mục tiêu Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng hai nước phát triển hơn nữa trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam cải cách, nâng cao hiệu quả bộ máy hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Tăng cường hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Bộ Nội vụ, Thông tin và Truyền thông Nhật Bản triển khai hiệu quả các thỏa thuận, dự án đã đạt được trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông.

Tăng cường năng lực cho chuyên gia Việt Nam có thể tham gia nhiều và sâu hơn vào các nhóm nghiên cứu của Nhật Bản và quốc tế về xây dựng chính sách quản lý nhà nước và xây dựng tiêu chuẩn an toàn thông tin, nhất là những lĩnh vực mới như an toàn thông tin cho thành phố thông minh, công nghệ 5G, internet vạn vật (IoT)...

Thúc đẩy các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cuờng đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao như IoT, trí tuệ nhân tạo (AI), cơ sở dữ liệu lớn (Big Data), chuyển đổi số.

Tiếp tục đấy mạnh hợp tác trong lĩnh vực phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng cả về sản xuất thiết bị và khai thác dịch vụ thông qua các hình thức tổ chức các khóa đào tạo, cử chuyên gia, tổ chức hội nghị, hội thảo.

Bộ trưởng Takaichi Sanae cho biết, bà đặc biệt quan tâm lĩnh vực IoT, 5G, an ninh mạng, do đó mong muốn hai Chính phủ tiếp tục hợp tác để có thể sử dụng công nghệ thông tin và viễn thông an toàn.

Bà Takaichi Sanae cho rằng, các doanh nghiệp Nhật Bản có thể đóng góp vào phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam. Bà cũng mong hai nước hợp tác trong lĩnh vực tham vấn hành chính và giải quyết hành chính để bảo vệ quyền lợi hợp pháp công dân Việt Nam sinh sống ở Nhật Bản và công dân Nhật Bản sinh sống ở Việt Nam.