Thủ tướng thay mới nhiều nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, kiêm Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay Trung ướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an được phân công theo dõi nhiệm vụ khác.