Thủ tướng: "Viettel cần vươn lên sánh vai với Huawei, Goolge, Facebook, Samsung…"

"Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Viettel đứng trong nhóm nhà sản xuất công nghệ cao có quy mô công nghiệp hàng đầu thế giới, có số sản phẩm cốt lõi đi trước và vượt trội, tạo ra tiêu chuẩn quốc tế. Viettel cần vươn lên sánh vai, vượt ra so với Huawei, ZTE, Ericsson, Google, Facebook, thậm chí cả Samsung…".

Nhiệm vụ và mong muốn trên được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao cho Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Viettel, sáng 1/6/2019.



Phát biểu sau khi trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Viettel, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng về chặng đường 30 năm ra đời và phát triển của Viettel với những đột phá mạnh mẽ, trở thành một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam hiện đạt đẳng cấp quốc tế, có khả năng cạnh tranh trực tiếp với các tâp đoàn hàng đầu khu vực và thế giới.

"Năm 2019 Viettel được tổ chức quốc tế uy tín (Brandfinance) đánh giá có giá trị thương hiệu lớn nhất Việt Nam (4,3 tỷ USD), thuộc Top 500 thương hiệu lớn nhất thế giới. Viettel là một tập đoàn nhà nước tiêu biểu, minh chứng vai trò quan trọng của doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, làm ăn có lãi, hiệu quả hàng đầu của Việt Nam. Viettel nằm trong Top 30 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất thế giới", ông nói.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng đã đề nghị Viettel làm tốt một số nhiệm vụ, theo đó trước hết là xây dựng Viettel trở thành tập đoàn công nghiệp và công nghệ hùng mạnh, mang tầm khu vực và thế giới, là nơi sản sinh ra các công nghệ và cung cấp sản phẩm công nghệ cao có giá trị toàn cầu, đến năm 2025, Viettel cần đạt mục tiêu đứng trong nhóm 10 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất thế giới, duy trì tốc độ tăng trưởng từ 10% trở lên, trong đó công nghiệp công nghệ cao đóng góp 5% tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận.

"Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Viettel đứng trong nhóm nhà sản xuất công nghệ cao có quy mô công nghiệp hàng đầu thế giới, có số sản phẩm cốt lõi đi trước và vượt trội, tạo ra tiêu chuẩn quốc tế. Viettel cần vươn lên sánh vai, vượt ra so với Huawei, ZTE, Ericsson, Google, Facebook, thậm chí cả Samsung…", Thủ tướng nhấn mạnh

Thứ 2, Viettel cần thực hiện tốt trách nhiệm là doanh nghiệp quan trọng trong chuyển đổi số quốc gia, tập trung vào chuyển đổi số Chính phủ, doanh nghiệp và xã hội. Nhanh chóng triển khai 5G và các hạ tầng đáp ứng cơ hội phát triển cách mạng công nghiệp 4.0. Tích cực tham gia "Make in Việt Nam" – sáng tạo tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam, Việt Nam làm chủ công nghệ và chủ động trong sản xuất.

Thứ 3, theo Thủ tướng, là phát triển công nghiệp, trong đó có công nghiệp quốc phòng công nghệ cao và sản xuất thiết bị điện tử viễn thông, nhất là thiết bị hạ tầng mạng. Chú trọng phát triển các công cụ và giải pháp đảm bảo an ninh mạng hiệu quả cao, luôn sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ đất nước "từ sớm, từ xa". Do đó, Viettel phải xác định luôn đi đầu, là đội ngũ nòng cốt trong lĩnh vực này.

Thứ 4, Viettel cần giữ mô hình kiểu mẫu về doanh nghiệp nhà nước: Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện; nhận những nhiệm vụ khó khăn nhất mà Đảng, Nhà nước giao; liên tục tạo ra thách thức mới; lấy khó khăn làm môi trường để rèn luyện, trưởng thành và thành công; cạnh tranh toàn cầu; thu nhập dựa trên hiệu quả.

Thứ năm, Viettel phải bảo vệ thương hiệu của mình như bảo vệ tài sản của quốc gia.

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Viettel tiếp tục đổi mới công nghệ quản trị, đặc biệt là áp dụng mô hình và công nghệ quản trị số, kết hợp nhuần nhuyễn giữa công nghệ, chuẩn mực quốc tế với sáng tạo giải pháp quản trị của riêng mình. Đồng thời không ngừng bồi đắp và làm sâu sắc hơn các giá trị cốt lõi của văn hóa Viettel, tinh thần Viettel trong bối cảnh nhiệm vụ mới, môi trường cạnh tranh và phát triển mới. Viettel phải là một tổ chức kiểu mẫu, là nguồn cảm hứng cho cuộc cách mạng về quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước.

Và thứ 6 là Viettel tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, tổ chức bộ máy lãnh đạo, chỉ huy các cấp, tăng cường kỷ luật kỷ cương - Kỷ luật là sức mạnh của Quân đội.

Nhân dịp này, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chức năng, các địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ, thúc đẩy Viettel không ngừng phát triển, lớn mạnh, trở thành tập đoàn quốc phòng, kinh tế hàng đầu khu vực, đồng thời nghiên cứu mô hình kinh doanh và quản trị của Viettel để nhân rộng, "chúng ta phải làm sao để Việt Nam có nhiều Viettel hơn nữa, nhiều tập đoàn kinh tế Nhà nước có sức mạnh, có hiệu quả như Viettel".

"Viettel sẽ trưởng thành từ những khát vọng và sẽ còn khát vọng lớn lao hơn nữa, đã sáng tạo sẽ còn sáng tạo hơn nữa, đã học hỏi sẽ liên tục và không ngừng học hỏi hơn nữa, đã là một tập thể đoàn kết, lành mạnh thì sẽ thống nhất, lành mạnh hơn nữa, đã phát triển nhanh thì còn phát triển càng nhanh và bền vững hơn nữa, đã hiệu quả càng hiệu quả hơn nữa, nhất là trong sử dụng nguồn lực sẵn có, đặc biệt là nguồn lực con người.

Những năm tháng tốt đẹp nhất, vóc dáng vĩ đại nhất, kỳ tích lớn lao nhất của Viettel vẫn đang chờ được tạo nên", ông đặt niềm tin nơi Viettel.