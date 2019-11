Thuê lại trọn đời và trả tiền thuê theo tỉ giá USD, nhà đầu tư hưởng lợi

Những diễn biến trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cuối năm 2019 khiến các nhà đầu tư thứ cấp thận trọng. Thay vì tìm kiếm cam kết lợi nhuận cao trong ngắn hạn, chính sách kinh doanh hướng đến lợi ích bền vững trọn đời dự án cho nhà đầu tư được đặt lòng tin.

Chiến lược đảm bảo lợi nhuận khác biệt cho nhà đầu tư

Tháng 4/2019, tại Ninh Thuận, dự án tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng biển mô hình ApartHotel SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang được động thổ. Đây là dự án đầu tiên phát triển mô hình ApartHotel xu hướng All - in - one (tất cả trong một) tại Việt Nam. SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang giữ vị thế dự án bất động sản du lịch lớn nhất Ninh Thuận với quy mô 3.300 phòng.

Sự xuất hiện của SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang không chỉ mang đến thị trường bất động sản du lịch mô hình mới, mà còn khởi xướng một chính sách kinh doanh đưa đến dòng lợi nhuận bền vững suốt 60 năm sở hữu cho chủ nhân mỗi căn hộ ApartHotel.

Chủ đầu tư dự án - Tập đoàn Crystal Bay và các đối tác cam kết thuê lại trọn đời dự án. Mức tiền thuê Crystal Bay chi trả được tính theo tỷ giá đô la Mỹ, cùng điều khoản tiền thuê tăng 2% mỗi năm sau 2 năm đầu tiên. Mức giá thuê gốc được công bố minh bạch theo từng loại căn ApartHotel cụ thể.

Trong bối cảnh các dự án khác lấy cam kết lợi nhuận cao theo tiền Việt trong khoảng thời gian từ 5-10 năm, chính sách cam kết thuê lại trọn đời với tiền thuê trả theo tỷ giá USD là một khác biệt.

"Cam kết thuê lại, trả tiền thuê theo tỷ giá USD đã tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Tôi đánh giá đây là lợi thế lớn của dự án mà các nhà đầu tư có thể lựa chọn tham gia", ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam khẳng định.

Việc tiền thuê được tính theo tỷ giá đô la Mỹ đã gia tăng lợi nhuận cho các nhà đầu tư, vì theo xu hướng, tỷ giá VND/USD tăng luỹ tiến qua các năm.

Ví dụ, nếu như năm 1998, một USD bằng 11.800 đồng thì sau khoảng 20 năm, một USD đã bằng hơn 23.000 đồng vào năm 2019. Như vậy, đồng USD đã tăng đến 96,27%, tức là gần gấp đôi, tương đương bình quân tăng 4,81%/năm. Con số ấn tượng này cho thấy sức tăng bền vững của đồng USD.

Trên thế giới, đồng USD luôn được đánh giá là hầm trú ẩn an toàn của các nhà đầu tư toàn cầu. Ngay cả khi nền kinh tế thế giới biến động thì bên cạnh vàng, đồng USD vẫn duy trì được giá trị ổn định hoặc mức biến động không đáng kể so với các loại tài sản khác.

Mặt khác, phương án trả tiền thuê tăng 2% mỗi năm sau 2 năm đầu đã tạo ra một hình thức đầu tư an toàn, ổn định với tỷ lệ sinh lời trên dòng vốn lên tới khoảng 700% trong 60 năm.

Chủ đầu tư Crystal Bay cho biết, chính sách này tiếp tục được áp dụng linh hoạt tại nhiều dự án của Crystal Bay sau đó như Sailing Bay Ninh Chữ (thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) với định hướng duy nhất: lợi ích cao và bền vững cho nhà đầu tư.

Loạt yếu tố vững chắc của chính sách sinh lời

Câu hỏi được các nhà đầu tư quan tâm là cơ sở nào để Crystal Bay xác lập chính sách sinh lời như thế?

Theo ông Ngô Hữu Trường, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Crystal Bay, việc trả tiền thuê theo tỷ giá USD do khách lưu trú tại các căn hộ ApartHotel hầu hết là khách quốc tế, trả tiền phòng cho Crystal Bay theo tỷ giá USD nên chủ đầu tư cũng chọn cách này để trả tiền thuê phòng mà không hưởng lợi từ việc chênh lệch tỷ giá.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành du lịch, Crystal Bay hiện sở hữu dòng khách quốc tế lớn sẵn có và liên tục tăng trưởng hàng năm. Crystal Bay hiện dẫn đầu dòng khách Nga đến Việt Nam, với 60% thị phần trong năm 2018. Cũng trong năm 2018, 4,3 triệu lượt phòng/đêm của các chủ đầu tư khác tại Phú Quốc, Nha Trang, Ninh Thuận và Bình Thuận đã Crystal Bay thuê để phục vụ cho dòng khách này.

Dự kiến tới hết năm 2019, Crystal Bay đón 400.000 du khách quốc tế đến Việt Nam. Cùng với dòng khách quốc tế lớn, Crystal Bay sở hữu công ty quản lý, vận hành khách sạn - Crystal Bay Hospitality. Hiện Crystal Bay Hospitality đang quản lý Khu nghỉ dưỡng 5 sao Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa với công suất buồng phòng trên 90% hàng năm, đón 30% khách lưu trú quay trở lại; The Sailing Bay Mũi Né với công suất trên 80%.

Do vậy, vấn đề lấp đầy buồng phòng sẽ là một ưu thế vượt trội, đưa các khu nghỉ dưỡng do Crystal Bay làm chủ đầu tư luôn trong trạng thái "mùa cao điểm" tại bất kỳ thời điểm nào trong năm.

Với chiến lược xây dựng các dự án "All - in - one" ( tất cả trong một) thỏa mãn mọi nhu cầu du khách, cùng vị trí dự án nằm ở Ninh Thuận- trung tâm du lịch trải nghiệm mới của châu Á, nơi dòng khách quốc tế tăng trưởng mạnh hàng năm nhờ khí hậu nắng ấm quanh năm, những chính sách khác biệt của Tập đoàn Crystal Bay được xây dựng từ nền tảng bền vững.