Thuê ngoài quản trị hệ thống, bước đệm cho doanh nghiệp thời kỉ nguyên 4.0

Trong cuộc cách mạng 4.0, các hệ thống không gian mạng thực-ảo, Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây và điện toán nhận thức… ngày càng trở nên phổ biến đặt ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp trong việc quản trị hạ tầng công nghệ thông tin.

Làm cách nào để giúp các doanh nghiệp vượt qua các thách thức đó là chủ đề chính được hơn hơn 50 chuyên gia, lãnh đạo đến từ các doanh nghiệp, ngân hàng lớn chia sẻ tại Hội thảo Dịch vụ Quản trị Hạ tầng Công nghệ Thông tin, ứng dụng và an ninh mạng trong kỉ nguyên 4.0 do FPT IS và IBM phối hợp tổ chức tại Hà Nội vừa qua.

Xu hướng tất yếu

Trước đây, dịch vụ quản trị được cung cấp chỉ dựa trên một số công cụ như giám sát và quản lý từ xa, quản lý quy trình tự động, email hay SMS. Tuy nhiên, theo đánh giá của Gartner vào tháng 6/2018, khoảng 43,1% khối lượng công việc của một nhà cung cấp dịch vụ quản trị là dành cho Hybrid Cloud Management Services, chỉ khoảng hơn 13% khối lượng công việc dành cho việc quản trị các hạ tầng công nghệ thông tin truyền thống.

Xu hướng về cloud sẽ không thể đảo ngược trong thời gian tới và dần trở thành nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin của mọi doanh nghiệp. Vì vậy, các đơn vị cung cấp dịch vụ muốn mang lại nhiều lợi ích hơn cho khách hàng cần phải cung cấp được dịch vụ quản trị hệ thống có hỗ trợ toàn bộ nền tảng về số hóa bao gồm: dịch vụ quản trị hệ thống hybrid cloud, hệ thống IoT, hệ thống máy tính nhận thức...

Các dịch vụ dạng này giúp doanh nghiệp sau khi chuyển dịch lên điện toán đám mây và các hệ thống trong kỷ nguyên 4.0 như Edge Computing, điện toán nhận thức (Cloud Computing) giảm thiểu chi phí về nguồn lực, công nghệ vận hành quản trị và khắc phục sự cố.

Tại Việt Nam, các doanh nghiệp cũng đã sớm có sự thay đổi để bắt kịp với xu hướng của thế giới. Đơn cử như FPT IS - công ty có hơn 10 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ quản trị hệ thống cho các khách hàng trong và ngoài nước - đang đi đầu trong việc phát triển và sử dụng các công nghệ quản trị tiên tiến hiện đại ứng dụng các công nghệ mới như Trí tuệ nhân tạo, học sâu…

Hiện FPT IS đang cung cấp nhiều dịch vụ thiết thực, phù hợp với hiện trạng của các doanh nghiệp như dịch vụ quản trị hệ thống của khách hàng đặt tại trung tâm dữ liệu truyền thống; dịch vụ giám sát hệ thống; dịch vụ quản trị hệ thống chia sẻ…

Hiệu quả thiết thực

Việc sử dụng dịch vụ thuê ngoài quản trị hệ thống sẽ giúp các doanh nghiệp có thể tập trung vào hoạt động kinh doanh trong khi vẫn có cái nhìn toàn cảnh về hạ tầng công nghệ thông tin của mình. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đồng thời vẫn kiểm soát những rủi ro phát sinh liên quan đến dịch vụ và hạ tầng công nghệ thông tin.

Nhà cung cấp dịch vụ sẽ dựa trên những công cụ chuyên nghiệp và các chuyên gia về nhiều lĩnh vực để giám sát tổng thể toàn diện và tích hợp các trang thiết bị, hệ thống mạng, đường truyền, các máy chủ, ứng dụng và đưa ra các phản ứng, xử lý nhanh chóng, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các sự cố công nghệ thông tin xảy ra.

Ông Trịnh Anh Tuấn - Giám đốc Công nghệ Thông Tin - Công ty Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn của BIDV MetLife trong dự án dịch chuyển toàn bộ hai Trung tâm Dữ liệu của công ty từ Hồng Kông về Việt Nam cũng như việc tìm kiếm, thuê ngoài toàn bộ dịch vụ vận hành và quản trị trung tâm dữ liệu cho công ty.

Sau gần 5 tháng sử dụng dịch vụ vận hành và quản trị hệ thống được cung cấp bởi FPT IS, có thể nói, FPT IS đã làm chủ công nghệ và thành thạo các quy trình vận hành, quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế mà BIDV MetLife yêu cầu.

Bộ Công Thương sau 4 năm sử dụng dịch vụ thuê ngoài quản trị hệ thống của FPT IS đã giảm được chi phí dành cho đầu tư hạ tầng phần cứng từ 70% xuống còn 30%.

Như vậy có thể thấy, việc sử dụng dịch vụ thuê ngoài dịch vụ quản trị hệ thống không chỉ giúp các doanh nghiệp, tổ chức giảm chi phí, tối ưu nguồn lực qua từ đó tạo đà cho sự phát triển trong cuộc cách mạng 4.0.