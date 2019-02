Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Tất cả các phương án an ninh đã hoàn thành

Đến thời điểm này, tất cả các phương án an ninh đã hoàn thành. Các đoàn tiền trạm an ninh hai nước đều đánh giá cao công tác an ninh và đảm bảo an toàn của Việt Nam.



Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ ngoại giao Lê Hoài Trung trong buổi họp báo quốc tế diễn ra sáng 25/2 tại Hà Nội.

Theo ông Trung, được hai quốc gia đề nghị làm địa điểm cho cuộc họp lần 2, Việt Nam rất vinh dự và sẵn sàng được tổ chức sự kiện này, đảm bảo đầy đủ công tác an ninh, công tác hậu cần và các nhiệm vụ khác để cho hội nghị thành công.

Qua sự kiện này, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam mong muốn thể hiện đường lối đối ngoại hoà bình, muốn là một thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Cũng qua hội nghị lần này, Việt Nam mong muốn được đóng góp trực tiếp vào quá trình đối thoại, giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hoà bình phù hợp với luật pháp quốc tế.

"Việt Nam muốn tăng cường vai trò không những của Việt Nam mà của ASEAN trong cộng đồng quốc tế hiện nay. Việt Nam cũng mong muốn giới thiệu về thành tựu đổi mới toàn diện trong nhiều thập kỷ qua, giới thiệu về đất nước con người Việt Nam, đặc biệt giới thiệu về Hà Nội - thành phố hơn 1000 năm văn hiến, thành phố vì hoà bình", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nói tại buổi họp báo.

Về công tác chuẩn bị Hội nghị, ông Trung cho biết, lãnh đạo cấp cao Việt Nam, mà trực tiếp là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc xác định dù là đột xuất nhưng sự kiện này có ý ngĩa quan trọng hàng đầu với đối nội và đối ngoại, là trách nhiệm của Việt Nam đối với khu vực và cộng đồng quốc tế. Vì thế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có nhiều cuộc làm việc, chỉ đạo các bộ, ngành liên quan trong nhiều khâu cụ thể.

Cho đến nay, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị và địa phương liên quan xây dựng kế hoạch tổng thể, các phương án cụ thể và phối hợp với lực lượng an ninh hai nước Mỹ, Triều Tiên đảm bảo an ninh cho các đại biểu, Thứ trưởng thông tin thêm.

"Đến thời điểm này, tất cả các phương án an ninh đã hoàn thành. Các đoàn tiền trạm an ninh hai nước đều đánh giá cao công tác an ninh và đảm bảo an toàn của Việt Nam", ông Trung nói.

Thông tin từ cuộc họp báo cũng cho biết, về y tế, Việt Nam đã thực hiện các phương án phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường; chỉ đạo các bệnh viện lớn trực cấp cứu 24/24 giờ.

Công tác truyền thông đã được đẩy mạnh, tạo điều kiện tốt nhất để các phóng viên tác nghiệp.

"Dư luận quốc tế đều trông đợi những tiến bộ tích cực ở Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 này. Họ cho rằng lựa chọn Việt Nam là địa điểm vô cùng có ý nghĩa. Đặc biệt, qua nhiều sự kiện quốc tế lớn ở Việt Nam và qua nhiều chuyến thăm song phương đều cho thấy Việt Nam là điểm đến an toàn, là đất nước rất đảm bảo an ninh. Họ cũng thấy Việt Nam là một mối quan tâm quốc tế và có nhiều thành tựu hội nhập trong nhiều năm qua", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trao đổi.

Dự kiến, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai sẽ diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 27 và 28/2. Nội dung của cuộc gặp thượng đỉnh này, theo Thứ trưởng Trung, sẽ do hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều quyết định, song các quá trình đàm phán đã bắt đầu và có những dấu hiệu tích cực từ Hội nghị thượng đỉnh lần 1 và đang được các quốc gia, người dân trên thế giới trông đợi.