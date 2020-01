Thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cao nhất gần 1 tỷ đồng

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có báo cáo tình hình tiền lương, thưởng Tết năm 2020. Số liệu tổng hợp từ báo cáo của 40 tỉnh, thành phố, với 24.907 doanh nghiệp được báo cáo (tương ứng với 3,155 triệu lao động, chiếm khoảng 12,8% tổng số lao động làm công hưởng lương trên cả nước).



Theo đó, đối với tiền thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đã có khoảng 89,3% doanh nghiệp báo cáo dự kiến có thưởng Tết Nguyên đán với mức bình quân khoảng 1 tháng lương (6,71 triệu đồng/người), tăng 7,1% so với thưởng dịp Tết Nguyên đán 2019.

Mức thưởng cao nhất cho 1 cá nhân dịp Tết Nguyên đán là 950 triệu đồng/người tại doanh nghiệp dân doanh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm nhựa sinh học tại tỉnh Hải Dương.

Về mức thưởng Tết Nguyên đán cụ thể ở các loại hình doanh nghiệp, công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước đạt 6,12 triệu đồng/người, bằng năm 2019; công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước là 7,53 triệu đồng/người, tăng 10,6% so với 2019. Doanh nghiệp dân doanh 6,27 triệu đồng/người, tăng 0,5% so với 2019 và doanh nghiệp FDI 6,91 triệu đồng/người, tăng 11,1% so với 2019.

Về tiền thưởng dịp Tết dương lịch 2020, đã có khoảng 85,6% doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch với mức thưởng bình quân 930 ngàn đồng/người, bằng 73,2% so với thưởng dịp Tết dương lịch 2019.

Mức thưởng cao nhất cho 1 cá nhân dịp Tết Dương lịch năm 2020 là 3,5 tỷ đồng tại doanh nghiệp FDI thuộc lĩnh vực ngân hàng tại Tp Hồ Chí Minh.

Về tiền lương năm 2019, theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, năm 2019, tiền lương bình quân chung ước đạt 7,8 triệu đồng/tháng, tăng 6,8% so với năm 2018.

Trong đó, tăng cao nhất là công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước với mức tăng 13,8%, tiếp đến là công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước tăng 10,5%, doanh nghiệp FDI tăng 2,7% và doanh nghiệp dân tăng 1,5%.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đánh giá, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2019 của các doanh nghiệp tiếp tục có sự tăng trưởng, tạo thuận lợi để doanh nghiệp có điều kiện chăm sóc tốt hơn đến đời sống của người lao động.

Trong đó tiền lương, tiền thưởng của người lao động đều tăng so với năm 2018, khoảng 90% doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động.

Các doanh nghiệp trả lương, thưởng cho người lao động rất khác nhau tùy theo vị trí công việc, ngành nghề sản xuất kinh doanh. Trong số những doanh nghiệp có tiền thưởng Tết, doanh nghiệp thưởng cao (vài tháng lương, có trường hợp cá nhân được thưởng vài trăm triệu đồng) thường tập trung vào ngành nghề có nhiều lợi thế như ngân hàng, kiểm toán, điện tử....

Tuy nhiên, có những doanh nghiệp thưởng khoảng 100.000 đồng/người thường là ngành gia công, chế biến.

Về mức thưởng Tết Dương lịch năm 2020 bằng 72,7% so với năm 2019 là do năm nay 2 Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán gần nhau nên các doanh nghiệp tập trung chủ yếu sang thưởng Tết Nguyên đán (mức thưởng Tết Nguyên đán tăng 7,2% so với năm 2019).

Đối với một số doanh nghiệp có kết quả sản xuất, kinh doanh tốt, ngoài thưởng bằng tiền còn thưởng bằng hình thức khác như: bằng sản phẩm do chính doanh nghiệp sản xuất ra để quảng bá sản phẩm, bằng cổ phiếu, các chuyến du lịch hoặc thưởng bằng chế độ khác... để khuyến khích, động viên người lao động.

Bên cạnh đó vẫn còn có một số ít doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn không có thưởng Tết.

Trong điều kiện giáp Tết, tâm lý của người lao động là mong muốn có một khoản thưởng để chi tiêu trong dịp Tết. Tuy nhiên, hiện còn một số doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng do tại thời điểm báo cáo doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc chưa lên kế hoạch cụ thể để thưởng.

Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp phối hợp với tổ chức công đoàn tìm giải pháp tiết kiệm các chi phí để chia sẻ, hỗ trợ với người lao động trong dịp Tết.