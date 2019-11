Thượng úy Công an Thái Nguyên tát người bị cho xuất ngũ

Chiều 18/11, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa ra quyết định giáng cấp bậc hàm từ Thượng úy xuống Trung úy và cho xuất ngũ đối với Nguyễn Xô Việt (35 tuổi), cán bộ Đội tổng hợp Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Theo quyết định kỷ luật, Công an Thái Nguyên cho rằng, Thượng úy Nguyễn Xô Việt đã có hành vi xâm hại đến sức khoẻ và cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác, vi phạm điểm a, điểm e, khoản 15, mục II, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 16 ngày 8-4-2016 của Bộ Công an quy định việc xử lý kỷ luật của cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân.

Đồng thời vi phạm Điều 11, Chương II, Thông tư số 27 ngày 22/8/2017 của Bộ Công an quy định về quy tắc ứng xử của Công an Nhân dân.

"Hành vi vi phạm của ông Nguyễn Xô Việt đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ chiến sĩ và nhân dân", Quyết định nêu rõ.

Do đó, Công an tỉnh Thái Nguyên quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức giáng cấp bậc hàm từ thượng úy xuống trung úy; đồng thời cho ông Nguyễn Xô Việt xuất ngũ về địa phương kể từ ngày 19/11.

Trước đó, Thượng úy Nguyễn Xô Việt được xác định đã có hành động ném xúc xích vào mặt nữ nhân viên và tát một nhân viên khác tại cửa hàng trạm dừng nghỉ trên quốc lộ 3 Hà Nội - Thái Nguyên. Hành vi này đã được camera an ninh ghi lại, khiến dư luận cả nước khá bức xúc.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Thái Nguyên đã quyết định đình chỉ công tác 1 tháng đối với Thượng úy Nguyễn Xô Việt để làm rõ hành vi trên.

Liên quan đến kỷ luật cán bộ công an vi phạm quy tắc ứng xử, hôm nay đại diện lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cũng xác nhận, cơ quan này vừa ký quyết định kỷ luật hạ 2 bậc quân hàm từ Đại úy xuống Trung úy đồng thời yêu cầu loại khỏi ngành đối với Đại úy Lê Thị Hiền - Cán bộ Công an quận Đống Đa vì đã gây rối, làm náo loạn tại sân bay Tân Sơn Nhất hơn 2 tháng trước.