Tiềm lực của DCT Group - chủ đầu tư dự án căn hộ cao cấp Charm City

DCT Group được biết đến là chủ đầu tư của khu căn hộ hạng sang hàng đầu Bình Dương Charm City đang rất hút khách ở thời điểm hiện tại. Được biết, tập đoàn này sở hữu hàng loạt các dự án trải dài Bình Dương, Long Hải, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Đà Nẵng, Hội An.

Khu căn hộ hạng sang Charm City đang là dự án thu hút giới đầu tư hàng đầu Bình Dương.

Đầu tháng 6, giới đầu tư bất động sản Bình Dương và Tp.HCM bị thu hút bởi khu phức hợp căn hộ hạng sang Charm City tại Dĩ An. Được biết, Charm City là khu phức hợp căn hộ resort cao cấp nằm ngay trung tâm hành chính thị xã Dĩ An.

Dự án có sức hút mạnh trên thị trường bởi có trung tâm thương mại Vincom Plaza 6 tầng cùng tuyến phố đi bộ shopping, rạp chiếu phim Lotte Cinema, tổ hợp hồ bơi resort 2.000m2. Giá bán trung bình 25 triệu/m2 tương đương 1,3 tỷ - 2,3 tỷ đồng cho căn hộ có diện tích từ 49 - 95m2.

Charm Dĩ An Boutique Hotel có quy mô hơn 30 tầng nằm trong khuôn viên khu căn hộ cao cấp Charm City.

Đặc biệt, trong khu phức hợp này, chủ đầu tư sẽ xây dựng Charm Dĩ An Boutique Hotel thuộc Block Charm Diamond - có quy mô 35 tầng, khi hoàn thành sẽ cung ứng ra thị trường hàng trăm phòng khách sạn hạng sang. Charm Dĩ An Boutique Hotel sẽ là tổ hợp khách sạn 4 sao quy mô hàng đầu của thị xã Dĩ An, Bình Dương.

Hơn 500 căn hộ cao cấp trong đợt công bố đầu tiên của Charm City đã tìm thấy chủ nhân chỉ trong 3 giờ đồng hồ.

Cuối tháng 7 vừa qua, dự án đã được chủ đầu tư công bố ra thị trường và tạo ra cơn sốt tại thị trường bất động sản Bình Dương với hơn 1.500 khách hàng tham dự gấp 3 lần lượng hàng được DCT Group đưa ra thị trường. Theo thông tin từ chủ đầu tư, chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ, toàn bộ số căn hộ bung ra đợt một của dự án đều đã có chủ nhân.

Chủ đầu tư của Charm City là tập đoàn DCT Group. Trước đó, tập đoàn này được biết đến là đơn vị phát triển dự án dự án Charm Plaza - tòa chung cư đầu tiên của Dĩ An (Bình Dương). Ngoài khu phức hợp Charm City, DCT Group còn sở hữu gần 10 dự án trải dài từ Bắc tới Nam như: Hội An, Đà Nẵng, Hồ Tràm, Long Hải, Vũng Tàu… có quy mô gần 100 ha với tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng.

Đa số các dự án trong số này được DCT Group M&A mua lại từ các tập đoàn nước ngoài đến từ Hàn Quốc… Các dự án này đa số thuộc phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, được phát triển dưới thương hiệu Charm Hotel & Resort. Đối tác thiết kế, thi công, vận hành chuỗi dự án của tập đoàn này đều là những thương hiệu đẳng cấp quốc tế.

Khu nghỉ dưỡng Charm Hồ Tràm Resort có quy mô gần 20 ha của tập đoàn DCT Group.

Theo thông tin mà phóng viên có được, trong cuối năm nay, DCT Group sẽ công bố ra thị trường khu nghỉ dưỡng Charm Hồ Tràm Resort có quy mô gần 20 ha sở hữu bờ biển dài hơn 1km. Khi hoàn thành sẽ cung ứng cho thị trường hơn 3.000 phòng khách sạn, hơn 100 biệt thự nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn 5 sao, cùng tuyến phố đi bộ dài hơn 1 km. Khối khách sạn của khu nghỉ dưỡng này sở hữu kiến trúc cực kỳ ấn tượng, được kì vọng trở thành biểu tượng mới của Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phối cảnh khu nghỉ dưỡng Charm Long Hải Resort.

Ngoài Charm Hồ Tràm Resort, khu nghỉ dưỡng Charm Long Hải Resort có quy mô hơn 5 ha, khi hoàn thành sẽ cung ứng ra thị trường nghỉ dưỡng hơn 1.000 phòng, đạt tiêu chuẩn 5 sao, được vận hành bởi một tập đoàn khách sạn số 1 Châu Á cũng sẽ được DCT Group tung ra thị trường.

Dự kiến, trong năm 2020, DCT Group sẽ tiếp tục cho ra mắt các dự án nghỉ dưỡng tọa lạc tại trung tâm Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hội An… Phân khúc bất động sản mà tập đoàn này phát triển đều thuộc phân khúc cao cấp hoặc hạng sang.

Ngoài lĩnh vực bất động sản, hệ sinh thái DCT Group còn sở hữu hơn 10 công ty hoạt động đa lĩnh vực, kinh doanh vàng bạc đá quý, xuất nhập khẩu nông sản, thực phẩm chức năng, bất động sản như Tuần Châu Group, Ngân Đình, VietnamGold...

Trong đó, đáng chú ý DCT Group đang là cổ đông lớn điều hành Công ty vàng Việt Nam. Được biết đây là một trong những công ty cung cấp vàng nguyên liệu cho các doanh nghiệp vàng và ngân hàng trên thị trường.

Đây cũng là công ty nước ngoài đầu tiên được Ngân hàng Trung ương Lào cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu vàng và kinh doanh vàng trực tuyến, với đối tác chiến lược là ngân hàng Liên doanh Lào - Việt (LVB)…