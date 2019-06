Tiềm năng sinh lời từ cho thuê căn hộ cao cấp khu vực Mỹ Đình

Theo nhận định của các chuyên gia, dự án cao cấp với thiết kế đẹp, tiện ích thông minh như Sunshine Center khi chính thức đi vào hoạt động sẽ là một thương vụ đầu tư sinh lời mang lại hàng ngàn USD mỗi tháng cho người đầu tư căn hộ cho thuê.

Mỹ Đình - Mảnh đất của thị trường cho thuê căn hộ hạng sang

Những năm gần đây, nhờ chính sách quy hoạch và sự bùng nổ về cơ sở hạ tầng phía Tây Thủ đô Hà Nội, khu vực Mỹ Đình đã có màn "lột xác" chóng mặt. Quy tụ nhiều văn phòng, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước cùng với sự xuất hiện của loạt tòa nhà văn phòng tầm cỡ như Keangnam Landmark, Sông Đà Tower, CEO Tower hay các cao ốc khu vực Duy Tân, Cầu Giấy… Mỹ Đình kéo theo nhu cầu cho thuê căn hộ rất lớn dành cho các cán bộ nhân viên, chuyên gia nước ngoài đến sinh sống và làm việc.

Qua quan sát thực tế, Mỹ Đình hiện nay được coi là địa điểm mới, nơi tập trung nhiều người Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản bậc nhất Hà Nội. Khách nước ngoài sẵn sàng chi một khoản tiền lớn cho nơi an cư, tuy nhiên, họ có tiêu chuẩn khá cao khi lựa chọn căn hộ để ở hoặc thuê. Không chỉ khắt khe về vị trí, chất lượng căn hộ, tiện nghi của dự án như khu tập gym, bể bơi, nhà hàng, … giao thông thuận tiện, an ninh an toàn cũng là tiêu chí hàng đầu để lựa chọn.

Nhu cầu cao nhưng theo ý kiến của một số chuyên gia trong lĩnh vực địa ốc, hiện tại Mỹ Đình chưa có nhiều dự án đáp ứng được những đòi hỏi kỹ lưỡng của khách nước ngoài về nơi ở. Thêm vào đó, với quy định mỗi dự án không được bán cho khách nước ngoài vượt quá 30% tổng quỹ căn dẫn đến nhu cầu thuê căn hộ của khách nước ngoài rất lớn.

Thị trường sôi động đã mở ra cho các chủ căn hộ chung cư cao cấp tại Mỹ Đình những cơ hội sinh lời tuyệt vời. Năm 2018, theo báo cáo của CBRE về thị trường BĐS Hà Nội chỉ ra rằng, phía Tây Thủ đô (trong đó có Mỹ Đình) là khu vực có tỷ suất sinh lời về cho thuê nhà ở đạt mức cao nhất, với con số là 5,7%, so với mức trung bình của Hà Nội là 5%.

Lợi suất này đang dẫn đầu các nước trong khu vực và được đánh giá là hấp dẫn hơn các thị trường lân cận. Đây là lý do khiến nhiều nhà đầu tư nước ngoài nhanh chóng nắm bắt cơ hội ở phía Tây Hà Nội.

Thời điểm hiện tại, giá thuê căn hộ cho khách quốc tế của khu vực Mỹ Đình ở mức cao từ 1.500 - 2.000 USD với các căn 100-150m2. Với những nhà đầu tư khôn ngoan, đây chắc chắn là mảnh đất màu mỡ không thể bỏ qua.

Tiềm năng sinh lời từ thuê căn hộ Sunshine Center

Là một nhà đầu tư sành sỏi trong lĩnh vực cho thuê căn hộ hạng sang, anh Trần Trung (46 tuổi, Tây Hồ, Hà Nội) không bỏ qua cơ hội thu lời: "Mình đã nghiên cứu và tìm hiểu khá kỹ lưỡng các dự án khu vực quanh Mỹ Đình. Sau khi trực tiếp tham quan tại dự án Sunshine Center mình đã quyết định "xuống tiền" đặt mua dự án này". Đáng nói hơn cả, Sunshine Center cũng là sự lựa chọn của nhiều nhà đầu tư tên tuổi khác.

Tọa lạc ngay mặt đường Phạm Hùng huyết mạch, Sunshine Center là 1 tòa nhà sang trọng toàn bộ bao bọc bởi kính Low - E tinh xảo. Vào buổi tối, Sunshine Center thực sự nổi bật với các hiệu ứng về ánh sáng nhờ hệ thống đèn Led hiện đại, đa sắc màu.

Mang trên mình sứ mệnh là dự án cao cấp dành cho giới thượng lưu, Sunshine Center cung cấp những căn hộ với diện tích lớn từ 110 tới 160m2 với thiết kế 3-4 phòng ngủ đáp ứng nhu cầu sống của người thành đạt. Mỗi mặt sàn Sunshine Center chỉ có 6-7 căn hộ, được bố trí tới 3 cửa thang máy. Tòa nhà được trang bị 3 hệ thống thang máy tách bạch: Cư dân, văn phòng và trung tâm thương mại cao cấp.

Đây cũng là tòa nhà sử dụng hệ thống bảo vệ 5 lớp, bao gồm: Cổng an ninh ra vào, an ninh xuống tầng hầm (bãi gửi xe), check in home, check in service, check in thang máy đảm bảo an toàn, an ninh hoàn hảo cho cư dân.

Dự án xứng đáng là tâm điểm sống sang khi mang đến những trải nghiệm sống hạng sang đến từ nhiều thương hiệu nội thất nổi tiếng thế giới được Sunshine Group lựa chọn. Các căn hộ còn được thiết kế thêm phòng đọc sách, phòng làm việc hay thậm chí là phòng riêng để quần áo, trang sức hay phòng tập thể thao tại nhà. Cư dân sẽ được tận hưởng mọi tiện ích trong chính căn hộ của mình.

Ngoài ra, sự kết hợp giữa nét khỏe khoắn, hiện đại Âu Mỹ của mặt ngoài tòa nhà với sự trang trọng, lịch lãm đậm chất Ý ở bên trong, từ showroom nội thất cho đến khu nhà hàng sang trọng…

Thêm vào đó, những ứng dụng công nghệ 4.0 thông minh tại Sunshine Center như nhận diện khuôn mặt Face ID, ví điện tử Sunshine Pay, dịch vụ gọi xe sang Sunshine Cab,... góp phần mang đến một nhịp sống thượng lưu tại phía Tây thành phố.

"Hội tụ nhiều giá trị sống đẳng cấp, đáp ứng được cả nhu cầu để ở và cho thuê, Sunshine Center xứng đáng là sự lựa chọn hàng đầu cho mọi đối tượng khách hàng. So với mặt bằng chung, đầu tư cho thuê căn hộ tại đây có thể giúp chủ đầu tư thu về hàng ngàn đô mỗi tháng không phải là điều quá xa vời" - đại diện Sunshine Group chia sẻ.

Hiện tại, Sunshine Center đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng trước khi bàn giao, trở thành đích ngắm trong giới bất động sản. Trong giai đoạn này, chủ đầu tư tung chính sách bán hàng hấp dẫn dành cho khách hàng đặt mua căn hộ tại Sunshine Center. Theo đó, khách hàng có cơ hội nhận chuyến du lịch Mỹ; 5 cây vàng SJC, tổng giá trị giải thưởng lên tới 300 triệu đồng v cơ hội sở hữu Bộ trang sức kim cương trị giá 200 triệu đồng.

