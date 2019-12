Tiến độ - Yếu tố quan trọng của dự án uy tín

Nhà cửa là một trong những mục tiêu lớn nhất của đời người. Vậy nên chúng ta buộc phải có kế hoạch rất chi tiết cho việc đó. Vậy mà không ít khách hàng bị vỡ kế hoạch vì dự án họ mua bị chậm tiến độ.

Vỡ kế hoạch vì cam kết tiến độ

Khi nghe nhân viên tư vấn cam kết "chắc như đinh đóng cột" việc chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà ngay trong quý 2/2019, vợ chồng chị Huyền đã quyết định mua căn hộ tại một dự án thuộc quận Hai Bà Trưng, đồng thời tính luôn việc sẽ chuyển văn phòng công ty về gần nhà để đi làm cho tiện. Anh chị cũng tính chuyển trường cho con ngay khi bước vào năm học mới, thậm chí tính cả việc sẽ "kế hoạch" để nhận nhà rồi sẽ có thêm thành viên mới.

Thế nhưng đến đầu quý 3, thay vì nhận chìa khóa căn hộ, anh chị lại chỉ thấy dự án vẫn đang hoàn thiện, cùng với thư xin lỗi vì chưa thể bàn giao đúng hạn, mong muốn gia đình "thông cảm". Niềm an ủi của anh chị là một vài dịch vụ tặng kèm từ phía chủ đầu tư. Dù rất bực bội khi mọi kế hoạch bị đảo lộn nhưng vợ chồng chị Huyền cũng chỉ biết ngậm ngùi chờ đợi. Cũng may, cuối cùng anh chị đã được nhận bàn giao, dù chậm hơn đến gần 5 tháng nhưng dù sao vẫn kịp "tân gia đón Tết".

Chuyện của vợ chồng chị Huyền không hề hiếm nếu không muốn nói là khá phổ biến. Người mua bị chậm bàn giao nhà từ 3-5 tháng đã là chuyện rất bình thường, thậm chí không ít dự án chủ đầu tư bàn giao chậm đến cả năm, điều đó khiến nhiều người bị mất oan tiền đi thuê nhà thêm 01 năm.

Cách "nhìn mặt mà bắt hình dong" một dự án chuẩn tiến độ

Anh Thành, khách mua nhà tại dự án The Zei trên đường Lê Đức Thọ chia sẻ: "Việc mua một ngôi nhà hình thành trong tương lai vốn dĩ đã là một rủi ro, nhưng cứ sợ rủi ro thì biết đến bao giờ mới mua được nhà! Muốn biết một dự án có tin tưởng được hay không, có chắc chắn đảm bảo tiến độ hay không thì nhìn vào uy tín của chủ đầu tư thôi chưa đủ, phải nhìn vào cả đội ngũ cùng phát triển dự án xem họ là ai, để yên tâm hơn nữa phải nhìn vào ngân hàng bảo lãnh cho dự án đó. Tôi chọn dự án này vì các đối tác đều là thương hiệu lớn trong nước và thế giới. Mỗi tối đi qua, tôi đều thấy khu vực dự án bật điện sáng trưng, công nhân làm việc liên tục, máy móc thi công không ngừng!"

Không chỉ ấn tượng với năng suất làm việc, anh Thành cũng ấn tượng về sự ngăn nắp, gọn gàng của công trường thi công, khác xa so với một số dự án mà anh đã từng chứng kiến trước đó.

Theo một vị lãnh đạo Ban quản lý dự án The Zei: "Với công nghệ thi công hiện nay, lâu nhất luôn là các tầng hầm, tiếp đến là tầng thương mại. Khi đã thi công đến tầng căn hộ, tốc độ thi công sẽ rất nhanh. Nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng nhanh hơn, thi công chính xác và tối ưu nhưng vẫn mang lại giá trị thẩm mỹ cao, chủ đầu tư HD Mon Holdings đã quyết định bỏ ra chi phí lớn để sử dụng những công nghệ hàng đầu".

Gang form - Hệ thống cốp pha leo tự động nổi bật Climbing Systems của nhà thầu S-Form (Hàn Quốc) là một trong những công nghệ thi công được ứng dụng tại The Zei, sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật: An toàn thi công, tốn ít không gian, độ chính xác cao vì được chế tạo bằng thép nên không biến dạng, co gấp, có khả năng thi công nhiều khu vực cùng một lúc. Hệ thống này cũng vô cùng thân thiện với môi trường khi hạn chế đáng kể bụi và chất thải xây dựng.

Dự án cũng được ứng dụng công nghệ giàn giáo Darwin của nhà thầu Nikken International Asia – "ông lớn" góp phần kiến tạo nên các biểu tượng của Nhật Bản như: Tháp truyền hình cao nhất thế giới Tokyo Skytree, Tokyo Tower, Sân bay Osaka Kansai…

Đây là những hệ thống giống như "khuôn đúc". Sau khi thi công xong tầng dưới, nhà thầu chỉ việc nâng lên thi công tầng trên, cho phép tối đa 5 ngày sẽ đổ bê tông xong 1 tầng bằng phương pháp "cuốn chiếu", cho phép vừa đổ bê tông tầng trên vừa xây tầng dưới. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng mà còn đảm bảo an toàn lao động, hạn chế rác thải xây dựng, từ đó kiến tạo nên những công trình mang tiêu chuẩn và chất lượng hoàn hảo nhất.

The Zei cũng là một trong những dự án hiếm hoi trên thị trường Hà Nội công khai minh bạch và chính xác tất cả các mốc thời gian xây dựng: Ngày 20/4/2018, công trình chính thức được khởi công và hoàn thiện cọc móng ngày 25/08/2018. Sau hơn nửa năm triển khai, dự án đã hoàn thiện tầng hầm vào ngày 15/05/2019 và tiến đến phần sàn chuyển vào ngày 12/09/2019. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã đạt 45% tiến độ.

Theo đúng kế hoạch, quý 3/2020 sẽ cất nóc và quý 2/2021 chính thức bàn giao. Mọi công việc đều đang được triển khai, thúc đẩy liên tục để dự án có thể về đích đúng hẹn.

Với mong muốn mang đến những giá trị tốt đẹp nhất cho cư dân, chủ đầu tư HD Mon Holdings đã hợp tác với những thương hiệu hàng đầu trong nước và quốc tế như cố vấn chiến lược và phân phối Indochina Capital (Mỹ), đơn vị quản lý dự án Artelia (Pháp), đơn vị thiết kế cảnh quan West Green Design (Canada), nhà thầu thi công Delta (Việt Nam)… để cùng phát triển dự án này.

Nhằm mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho cộng đồng cư dân quốc tế, The Zei sẽ tổ chức chương trình Trải nghiệm rượu vang cùng chuyên gia rượu vang đến từ Italia – Mattia Simonelli tại Nhà mẫu The Zei - Số 8 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Hà Nội vào lúc 17h00 ngày 22/12/2019.

* Thông tin liên hệ:

Website: https://thezei.vn/

Hotline 097 119 9191.