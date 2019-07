Tiền Giang - "Thủ phủ mới" của miền Tây?

Nhắc tới miền Tây, ai cũng nghĩ tới Cần Thơ - thành phố được mệnh danh là "Thủ phủ" của khu vực, nhưng ít ai biết rằng có một tỉnh thành khác đang mạnh mẽ vươn lên vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng thu nhập bình quân đầu người các tỉnh miền Tây.

Bước tăng trưởng



Trong những năm gần đây, cùng với nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Tiền Giang đang tạo ra không gian phát triển mới hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh, liên kết vùng, hội nhập quốc tế.

Kinh tế Tiền Giang 5 năm trở lại đây ghi nhận nhiều điểm sáng tích cực, chứng kiến sự chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành công nghiệp.

Tiền Giang đang vươn lên phát triển mạnh mẽ tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của Tiền Giang đạt 2,68 tỷ USD, cao hơn so với Thủ phủ miền Tây Cần Thơ (2,07 tỷ USD). Đáng chú ý, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 của tỉnh đạt 85,8 triệu đồng/người/năm, vượt trội so với Long An (68 triệu đồng/người/năm) và Cần Thơ (80,5 triệu đồng/người/năm).

Những con số này cho thấy sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của Tiền Giang trong những năm vừa qua. Trong đó, du lịch Tiền Giang ghi nhận sự tăng trưởng rõ rệt hơn cả khi đón 2,08 triệu lượt khách du lịch trong năm 2018, trong đó có 0,8 triệu khách quốc tế. Ngành công nghiệp không khói này mang lại những đóng góp không nhỏ đối với nền kinh tế Tiền Giang, là động lực để tỉnh tiếp tục tạo sự đột phá trong năm 2019.

Bất động sản - Cơ hội bứt phá

Bất động sản là xương sống của nền kinh tế, do đó theo quy luật thị trường, ở đâu kinh tế phát triển, ở đó bất động sản sẽ vươn mình lớn mạnh. Tiền Giang, đặc biệt là Thành phố Mỹ Tho, cũng không phải ngoại lệ.

Giới chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản vì thế cho rằng năm 2019 là thời điểm hứa hẹn nhất để đầu tư vào bất động sản tại Thành phố Mỹ Tho.

"Hiện nay, ít nhà đầu tư bất động sản chú ý tới Mỹ Tho. Nhắc tới Miền Tây, họ chỉ nghĩ tới Cần Thơ, nhưng theo số liệu nghiên cứu và thống kê, Mỹ Tho và Tiền Giang đang có sự phát triển về kinh tế và du lịch ấn tượng hơn cả Cần Thơ. Do đó, bất động sản tại Mỹ Tho sẽ là kênh đầu tư hấp dẫn trong thời gian tới", ông Lương Minh Đức - Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM của Hải Phát Land – đơn vị kinh doanh bất động sản uy tín, nhận định.

Nổi bật nhất trên thị trường bất động sản Thành phố Mỹ Tho hiện tại phải kể tới sự xuất hiện của Mỹ Tho Riverside, dự án khu đô thị loại I đã và đang làm thay đổi diện mạo của thành phố.

Thu nhập bình quân đầu người của Tiền Giang đang vươn lên dẫn đầu so với các tỉnh trong khu vực.

Dự án thuộc Phường 6, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, trải dọc hơn 2,5km tuyến đường bờ kè hoàn thiện với không gian xanh thoáng đãng của bờ Bắc Sông Tiền.

Mỹ Tho Riverside được quy hoạch với nhà hát thành phố, khách sạn, nhà hàng 5 sao, khu phố đặc sản "Vương Quốc Trái Cây". Với những tiện ích lần đầu tiên xuất hiện tại Mỹ Tho, tuyến đường trên sẽ trở thành điểm thu hút lượng lớn khách du lịch khi đến với Mỹ Tho.

Đặc biệt, Mỹ Tho Riverside là dự án có vị trí độc nhất, toàn bộ căn nhà phố thuộc dự án đều mang giá trị khai thác kinh doanh, buôn bán.

"Bất động sản ven sông luôn là loại bất động sản sở hữu giá trị cao, và luôn được giới nhà giàu ưa thích. Thêm vào đó, nếu bất động sản ấy nằm ở vị trí trung tâm của một thành phố như Mỹ Tho, sẽ càng mang giá trị đầu tư rất hấp dẫn hơn nữa. Điển hình, tại Tp.HCM hay Đà Nẵng, những sản phẩm bất động sản ven sông nằm tại trung tâm thành phố luôn có mức giá cao, nhưng rất khó có cơ hội để mua do hiếm khi có người bán ra", ông Đức chia sẻ.

Bởi vậy, đầu tư bất động sản tại Mỹ Tho Riverside sẽ là cơ hội hiếm thấy đối với những người đang dành sự quan tâm tới ngành địa ốc tại khu vực miền Tây nói chung và tỉnh Tiền Giang nói riêng, chuyên gia kết luận.



