Tiền vẫn được bơm ròng, tỷ giá USD/VND bắt đầu nhích nhẹ

Giống như đã thể hiện trong nhiều tuần trước, tuần vừa qua, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục động thái bơm ròng tiền và hạ khối lượng tín phiếu đang lưu hành.



Cụ thể, tại thị trường mở tuần qua, Ngân hàng Nhà nước chỉ chào thầu 38.000 tỷ đồng tín phiếu với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 2,25%/năm. Các tổ chức tín dụng hấp thụ được gần như toàn bộ khối lượng này.

Như vậy, với lượng đáo hạn là 46.000 tỷ đồng, phía nhà điều hành đã bơm ròng 8.000 tỷ đồng ra thị trường, đưa khối lượng tín phiếu lưu hành giảm xuống mức 38.000 tỷ đồng.

Trên kênh cầm cố, không phát sinh giao dịch mặc dù Ngân hàng Nhà nước vẫn đều đặn chào thầu mỗi phiên 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4,75%/năm.

Do lượng tiền lớn được ngấm lại, tỷ giá trên liên ngân hàng nhích nhẹ sau quãng thời gian bất động. Kết thúc phiên cuối tuần 15/11, tỷ giá liên ngân hàng dừng ở mức 23.206 VND/USD, tăng 6 đồng so với phiên cuối tuần trước.

Tỷ giá trung tâm và tỷ giá trên thị trường tự do cũng có diễn biến tăng. Cụ thể, tỷ giá trên thị trường tự do biến động tăng 20 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần trước, giao dịch tại 23.200 – 23.300 VND/USD; tỷ giá trung tâm tăng 11 đồng lên mức 23.144 VND/USD.

Tại một diễn biến liên quan, lãi suất liên ngân hàng VND giảm ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống ở hầu hết các phiên. Phiên cuối tuần 15/11, lãi suất liên ngân hàng VND giao dịch quanh mức qua đêm 1,84% (-0,23 điểm phần trăm); 1 tuần 2,14% (-0,13 điểm phần trăm); 2 tuần 2,32% (-0,06 điểm phần trăm); 1 tháng 2,60% (-0,02 điểm phần trăm).

Song song, lãi suất liên ngân hàng USD tiếp tục giảm ở tất cả các kỳ hạn qua hầu hết các phiên trong tuần vừa qua, tuy đà giảm đã chậm lại so với tuần trước đó. Cuối tuần 15/11, lãi suất đứng ở mức qua đêm 1,73% (-0,05 điểm phần trăm); 1 tuần 1,83% (-0,06 điểm phần trăm), 2 tuần 1,95% (-0,07 điểm phần trăm) và 1 tháng 2,12% (-0,08 điểm phần trăm).

Thị trường trái phiếu tuần qua, có 2 cơ quan phát hành trái phiếu Chính phủ là Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB). Kết quả, hai cơ quan này huy động thành công 3.513 tỷ đồng trên tổng số 10.000 tỷ đồng chào thầu (tỷ lệ trúng thầu 35%).

Cụ thể, ngày 13/11, Kho bạc Nhà nước huy động thành công 1.013 trên tổng số 4.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ gọi thầu (tỷ lệ trúng thầu 25%). Trong đó, kỳ hạn 10 năm huy động được 450 tỷ đồng; kỳ hạn 15 năm huy động được 345 tỷ đồng; kỳ hạn 20 năm huy động được 218 tỷ đồng. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 10 năm tại 3,62%/năm (+0,02%), kỳ hạn 15 năm và 20 năm lần lượt tại 3,78%/năm và 4,32%/năm, không thay đổi so với phiên trước.

Trước đó, ngày 12/11, VDB huy động thành công 2.500 trên tổng số 4.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh (tỷ lệ trúng thầu 62,5%). Trong đó, kỳ hạn 5 năm huy động thành công 200 tỷ đồng; kỳ hạn 7 năm huy động thành công 300 tỷ đồng; kỳ hạn 10 năm và 15 năm huy động thành công toàn bộ 1.000 tỷ đồng. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 5 năm tại 3,75%/năm; kỳ hạn 7 năm tại 4%/năm; kỳ hạn 10 năm tại 4,5%/năm; kỳ hạn 15 năm tại 4,57%/năm, giảm từ 130-155 điểm so với phiên có khối lượng trúng thầu gần nhất ngày 25/12/2018.