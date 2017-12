"Tiếp tục chấn chỉnh doanh nghiệp quân đội làm kinh tế có khuyết điểm"

Phát biểu tại hội nghị Quân chính toàn quân năm 2017 diễn ra ngày 26/12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh một số vấn đề mà quân đội cần đặc biệt chú trọng trong năm 2018.

Theo đó, Tổng bí thư yêu cầu tiếp tục quán triệt đồng bộ, có chiều sâu, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng. Nhất là các nghị quyết, chỉ thị, chiến lược, kết luận, đề án, dự án quan trọng về quân sự, quốc phòng đã ban hành, chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, nhất là những vấn đề phức tạp mới nảy sinh.

Từ đó, đánh giá, dự báo đúng, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước có đối sách phù hợp, xử lý linh hoạt, đúng đắn các tình huống, kiên quyết không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Việc tiếp theo được Tổng bí thư lưu ý là Quân đội phải tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tăng cường tiềm lực quốc phòng của đất nước. Trong đó, chú trọng phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ, quy hoạch tổng thể thế bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn cả nước, nhất là trên các hướng chiến lược, các địa bàn trọng yếu, bảo đảm vững chắc theo hướng: vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh.

Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Quân đội cũng được yêu cầu tăng cường phối hợp với công an và các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, trên biên giới, trên biển và bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, phải chủ động làm tốt công tác chuẩn bị cả phương án, lực lượng, phương tiện để sẵn sàng tham gia có hiệu quả công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ - cứu nạn, giúp đỡ nhân dân, ổn định đời sống và sản xuất.

Yêu cầu tiếp theo từ Tổng bí thư là tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân. Tiếp tục điều chỉnh tổ chức, biên chế Quân đội, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, có cơ cấu tổ chức hợp lý, ưu tiên cho các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, biên giới, biển, đảo... Đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kế hoạch - đầu tư và các mặt công tác khác, phục vụ kịp thời nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và nâng cao đời sống bộ đội. Chỉ đạo cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội, kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, nhất là trên các địa bàn chiến lược.

Với nhiệm vụ thứ tư, Tổng bí thư yêu cầu tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Chăm lo xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, đi đôi với đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững về chính trị, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, có cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, thích ứng tốt với sự phát triển của tình hình, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Tổng bí thư lưu ý tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ. Kiên quyết đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điểm thù địch, phản động; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

"Tiếp tục chấn chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp quân đội làm kinh tế có khuyết điểm, tăng cường quản lý đất đai, với cách làm bài bản, chắc chắn, hiệu quả; không để một vài vụ việc cụ thể làm ảnh hưởng đến uy tín của Quân đội. Phải đặc biệt giữ vững niềm tin yêu của nhân dân đối với Quân đội", Tổng bí thư nhấn mạnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo cao nhất của Đảng cũng yêu cầu quân đội chú trọng hợp tác quốc phòng song phương đi vào chiều sâu, thực chất. Tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương hiệu quả, sớm chuẩn bị cho các hội nghị quân sự, quốc phòng năm 2020 khi Việt Nam là Chủ tịch ASEAN. Triển khai thực hiện tốt Đề án Quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc và tăng cường công tác thông tin đối ngoại quốc phòng.