TIG: Năm 2019 ước đạt hơn 145 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Lãnh đạo TIG cho biết, trong nhiều tháng trở lại đây, hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú ở khu resort quy mô hơn 200 phòng và các dịch vụ vui chơi đi kèm tại dự án Vườn Vua Resort & Villas luôn được khai thác tối đa, phục vụ hàng trăm lượt khách.



Tại buổi gặp mặt, chia sẻ thông tin cho nhà đầu tư, lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (HNX: TIG) cho biết, đến thời điểm hiện tại, các dự án bất động sản chính của TIG đã đi vào khai thác kinh doanh, có nguồn thu ổn định và tăng trưởng cao. Từ tháng 12/2019 – 2021, TIG mở bán hiện thực hóa dự án Vườn Vua Resort & Villas, TIG Đại Mỗ Green Garden; hoàn thiện các thủ tục pháp lý dự án Khu nhà ở lô 8.1 Mỹ Đình, Vân Trì Ecoland, Viettronics Hà Thành, dự án chung cư cao cấp tại Tp. Hồ Chi Minh, dự án điện gió Thăng Long Hướng Sơn 1 và 2 tại Quảng Trị và phát triển/chuyển nhượng một số dự án khác.



Dự án Vườn Vua Resort & Villas quy mô 84,9ha được khai thác tối đa nhờ lượng khách du lịch đến ở tăng mạnh trong quý 4/2019. Dự án Vườn Vua Resort & Villas, tọa lạc tại tỉnh Phú Thọ do Công ty cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ (một thành viên của TIG) làm chủ đầu tư.



Dự án Vườn Vua Resort & Villas là một quần thể du lịch sinh thái và biệt thự nghỉ dưỡng vui chơi giải trí bao gồm 13ha biệt thự. Trong đó, khu resort với quy mô hơn 200 phòng nghỉ, villas, biệt thự các tiêu chuẩn từ 3* - 4* cùng hệ thống công trình dịch vụ phục phục vụ tham quan du lịch, lưu trú, ẩm thực, vui chơi giải trí, thể thao, sự kiện đã được đưa vào khai thác.



TIG đang tiếp tục xây dựng thêm hàng trăm phòng nghỉ do lượng khách du lịch đến nghỉ tại Vườn Vua Resort & Villas tăng mạnh, công suất phòng hiện tại luôn được khai thác tối đa trong nhiều tháng trở lại đây.



Ngoài ra, các dịch vụ ẩm thực, vui chơi giải trí, sự kiện tại Vườn Vua Resort & Villas tăng mạnh tháng 12 do quần thể du lịch sinh thái và biệt thự nghỉ dưỡng có lợi thế về quy mô, chất lượng phù hợp cho các tổ chức lớn thực hiện các chương trình tổng kết, lễ hội cuối năm.



Bên cạnh đó, mảng thiết bị điện gia dụng của Công ty TNHH Điện tử và Hàng gia dụng Huyndai Việt Nam (Hyundai Electronics VN Co., Ltd) đang phát triển tốt, đặc biệt là mảng dây cáp điện, đã có những đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh của TIG. Trong năm 2019, mảng kinh doanh hàng gia dụng của Hyundai Electronics VN Co., Ltd đã được TIG đầu tư mạnh mẽ, mang đến tính bền vững cho nền tảng kinh doanh của Công ty.

Về kết quả kinh doanh, năm 2019 về cơ bản TIG hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2019 và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 145 tỷ đồng, đạt 213% so với năm 2018, vượt kế hoạch lợi nhuận 135 tỷ đồng mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. TIG cũng đã thực hiện chia cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt trong tháng 10/2019.