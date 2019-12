Tin thỏa thuận Mỹ-Trung, bầu cử Anh đưa chứng khoán châu Á lên đỉnh 8 tháng

Thị trường chứng khoán châu Á đạt mức cao nhất trong phiên sáng ngày thứ Sáu, khi có tin Mỹ và Trung Quốc đã đạt thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Ngoài ra, khả năng Đảng Bảo thủ cầm quyền của Anh giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử ngày 12/12 cũng xóa tan một "đám mây đen" khác lơ lửng bấy lâu trong tâm trí nhà đầu tư.

Sự giải tỏa lo lắng kép này khiến giá những tài sản an toàn như trái phiếu chính phủ, đồng Yên Nhật và vàng đồng loạt đi xuống. Trong khi đó, nhà đầu tư mạnh tay mua cổ phiếu, đưa các chỉ số chứng khoán chủ chốt của khu vực đồng loạt "xanh".

"Giới đầu tư toàn cầu đã được nhận hai món quà Giáng sinh lớn và họ sẽ đánh giá cao điều này trong vài phiên tới đây", nhà phân tích cấp cao Sean Callow thuộc Westpac phát biểu. "Những chỉ số chứng khoán toàn cầu như MSCI World sẽ tiếp lập thêm kỷ lục mới và đồng Bảng có thể tăng giá vượt mức 1,36 USD đổi 1 Bảng".

Đồng Bảng Anh đạt mức tỷ giá cao nhất so với USD kể từ giữa 2018 sau khi các cuộc thăm dò sau bỏ phiếu loại trừ khả năng Công Đảng đối lập giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Anh. Một chiến thắng thuộc về Đảng Bảo thủ của đương kim Thủ tướng Boris Johnson được cho là sẽ mở đường cho việc hoàn tất cuộc "ly dị" giữa Anh với Liên minh châu Âu (EU), tức Brexit, một cách êm thấm.

Các cuộc thăm dò cho thấy Đảng Bảo thủ có thể giành đa số áp đảo 368 ghế trong Quốc hội Anh, đảm bảo chủ trương Brexit của ông có thể được thông qua dễ dàng.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, thị trường chứng khoán Mỹ đã lập kỷ lục mới nhờ tin về thỏa thuận Mỹ-Trung.

Nguồn thạo tin tiết lộ với hãng tin Bloomberg rằng ông Trump đã xem xét và nhất trí với thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, theo đó hủy kế hoạch áp thuế quan mới lên hàng hóa Trung Quốc vào ngày 15/12 và có thể giảm tới một nửa thuế suất của thuế quan trừng phạt đã áp lên hàng hóa Trung Quốc. Đổi lại, Trung Quốc nhất trí mua thêm 50 tỷ USD hàng hóa nông sản Mỹ trong 2020, theo tiết lộ của nguồn tin thân cận với hãng tin Reuters.

"Nếu Mỹ giảm thuế quan hiện tại như báo đưa tin, thì đó là một việc chưa được phản ánh vào giá cổ phiếu, nên thị trường chứng khoán có thể tiếp tục tăng trong những phiên tới", chiến lược gia trưởng Norihiro Fujito thuộc Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities ở Tokyo phát biểu. "Đảng Bảo thủ của Anh có vẻ thắng lớn trong lần bầu cử này. Cuối cùng, chúng ta cũng sẽ được chứng kiến một hướng đi rõ ràng cho Brexit sau 3 năm bế tắc".

Chỉ số Nikkei 225 của chứng khoán Nhật Bản có lúc tăng 2,4% trong phiên sáng thứ Sáu, đạt mức cao nhất 14 tháng.

Chỉ số Kospi của chứng khoán Hàn Quốc tăng 1,3%. Chỉ số Shanghai Composite Index của chứng khoán Trung Quốc đại lục tăng hơn 1,2%; chỉ số Hang Seng của chứng khoán Hồng Kông tăng 2,1%; chỉ số AXS 200 của chứng khoán Australia tăng hơn 0,5%.

MSCI châu Á-Thái Bình Dương không bao gồm Nhật Bản, thước đo rộng nhất của chứng khoán khu vực, tăng 1,2%, đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng 4.

Sự tăng điểm của thị trường chứng khoán là tin xấu cho giá trái phiếu. Giá giảm khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vọt lên 1,91%. Trong vòng hai phiên, lợi suất trái phiếu này tăng 0,12 điểm phần trăm.

Đồng Yên Nhật tiếp tục giảm giá so với USD, sau khi đồng bạc xanh tăng 0,7% so với Yên trong phiên đêm qua.

Tuy nhiên, đồng USD lại giảm giá so với đồng Bảng Anh và đồng Euro, trong đó đồng tiền chung châu Âu tăng 0,4% so với USD, đạt 1,1176 USD đổi 1 Euro. Chỉ số Dollar Index so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt giảm mạnh về 96,7 điểm, từ mức trên 97 điểm vào sáng qua.

Đồng USD cũng giảm giá so với Nhân dân tệ của Trung Quốc. Sau khi giảm 1,2% đêm qua, tỷ giá USD so với Nhân dân tệ tại thị trường ngoài Trung Quốc đại lục tiếp tục đi xuống sáng nay, có lúc còn 6,9715 tệ đổi 1 USD.