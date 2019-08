Tình hình hoạt động của EVNNPC tháng 7 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 8/2019

Trong tháng 7/2019, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố miền Bắc đặc biệt là đã nỗ lực đảm bảo cung ứng điện phục vụ nhân dân trong đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2019.

Sản lượng điện thương phẩm tháng 7/2019 đạt 6,659 tỷ kWh tăng 10,84% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó: Thành phần công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 58,48%, tăng 8,81% so với cùng kỳ năm 2018; thành phần quản lý tiêu dùng chiếm 34,07%, tăng 15,09% so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế 7 tháng đầu năm, thương phẩm Tổng công ty tăng 9,16% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổn thất điện năng tháng 7/2019 toàn Tổng công ty ước đạt 5,29%, lũy kế 7 tháng đạt 5,17%, thấp hơn 0,05% so với cùng kỳ năm 2018. Độ tin cậy cung cấp điện: Chỉ số SAIDI là 65,3 phút, chỉ số SAIFI là 0,47 lần và chỉ số MAIFI là 0,04 lần.

Trong tháng 7/2019, Tổng công ty đã thực hiện đóng điện 11 công trình (với năng lực tăng thêm 380MVA và 15,86km ĐZ110kV), khởi công 1 công trình ĐZ và TBA 110kV Đại Đồng - Hoàn Sơn (Bắc Ninh) cùng nhiều công trình lưới điện trung hạ thế, góp phần nâng cao năng lực lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Lũy kế 7 tháng: Khởi công 39/73 công trình, đạt 53,42% và đóng điện 41/81 công trình, đạt 50,6% kế hoạch năm.

Cũng trong tháng 7/2019, tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt quy định, trong đó đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 136 khách hàng trung áp với thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 5,69/6 ngày; giảm 0,31 ngày so với quy định. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2019, toàn Tổng công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.330 khách hàng trung áp với thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 5,66/6 ngày, giảm 0,34 ngày so với quy định.

Tính đến cuối tháng 7/2019, các Công ty Điện lực trực thuộc EVNNPC đã làm việc với 219 khách hàng và ký được 116 bản thỏa thuận tham gia điều chỉnh phụ tải phi thương mại (DR) với công suất điều chỉnh khoảng 16,8MW; Lũy kế đến hết tháng 7/2019, các Công ty Điện lực đã làm việc, trao đổi được với 2.020 khách hàng và đã ký được thỏa thuận với 1.305 khách hàng với công suất điều chỉnh ước đạt 414,33MW.

Tính đến tháng 7/2019, toàn Tổng công ty có 296 khách hàng lắp đặt điện mặt trời áp mái với tổng công suất lắp đặt là 3,33 MWp; sản lượng phát tháng 7/2019 ước đạt 94.000 kWh.

Đặc biệt, trong tháng 7 EVNNPC đã chính thức thay đổi từ cơ cấu tổ chức quản lý Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, Kiểm soát viên chuyên trách sang mô hình có Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc và Kiểm soát viên chuyên trách.

Với mô hình quản lý mới, chức năng quản lý của Chủ tịch Hội đồng thành viên và chức năng điều hành của Tổng giám đốc được tách bạch, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc, đảm bảo kịp thời, đúng chức năng, đồng thời phát huy được sức mạnh trí tuệ tập thể.

Trong tháng 8 năm 2019, Tổng công ty tiếp tục tăng cường các giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho khách hàng, giảm tổn thất điện năng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện, tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão.