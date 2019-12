TNG lên kế hoạch tăng lợi nhuận 15% mỗi năm, cân đối trả cổ tức tiền mặt

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư mới đây, ông Nguyễn Văn Đức – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đầu tư và thương mại TNG (HNX: TNG) cho biết trong 5 năm tiếp theo ngành may mặc vẫn giữ vai trò chủ đạo.



Hiện TNG có 12 nhà máy sản xuất may mặc, 2 nhà máy phụ trợ và 40 cửa hàng thời trang trong nước. Bên cạnh mở rộng thị trường xuất khẩu và mạng lưới khách hàng với mặt hàng FOB thì công ty cũng đẩy mạnh bán hàng trong nước với sản phẩm thời trang công sở thương hiệu TNG, mục tiêu tỷ lệ doanh thu nội địa lên 10-15%.

Lũy kế 10 tháng, doanh thu đạt 3.971 tỷ đồng và lãi sau thuế 196 tỷ đồng, cùng tăng khoảng 32% so cùng kỳ. Công ty thực hiện được 95% kế hoạch doanh thu và 94% kế hoạch lợi nhuận. Đây là kết quả rất khả quan so trong bối cảnh các doanh nghiệp dệt may khác báo kết quả lợi nhuận giảm hoặc lỗ.

Ông Đức cho biết với đơn hàng đã nhận, công ty có thể đạt doanh thu 4.500 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch và tăng 25% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cả năm ước đạt 220 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch và tăng 22% so với năm trước.

Tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Văn Thời khẳng định con số lợi nhuận 220 tỷ năm 2019 là gần như chắc chắn. Kết hợp với nguồn lợi nhuận giữ lại, ban lãnh đạo sẽ cân đối để trả cổ tức bằng tiền, đáp ứng mong mỏi của cổ đông do nhiều năm nay công ty chủ yếu chia cổ phiếu.

Cho giai đoạn 2020-2024, công ty lên kế hoạch doanh thu tăng 12% và lợi nhuận tăng 15% mỗi năm. Đến 2024, doanh thu cán mốc 7.247 tỷ và lợi nhuận sau thuế 442 tỷ đồng.

Theo ông Thời, kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2020-2024 chỉ bao gồm hoạt động cốt lõi dệt may, chưa xét đến nguồn thu từ hoạt động bất động sản và cho thuê trần nhà máy làm điện mặt trời. Tăng trưởng doanh thu đến từ việc công ty đầu tư chuyền may, tăng công suất.

Năm nay, công ty đã tăng đầu tư 150 tỷ vào nhà máy may TNG Đồng Hỷ giai đoạn 1 với 16 chuyền may, nâng tổng chuyền may toàn công ty lên 252 chuyền may. Nhà máy đã có khách hàng đặt thuê và gia công, dự kiến 2020 sẽ có lãi. Trong tháng 11, công ty dự kiến khởi công nhà máy may TNG Võ Nhai tổng vốn đầu tư 290 tỷ và quy mô 32 chuyền may nhưng lắp đặt trước 16 chuyền may, hết quý 1/2020 có thể đi vào hoạt động.

Các năm gần đây, tốc độ tăng lợi nhuận của TNG luôn cao hơn tốc độ tăng doanh thu. Thời gian tới, công ty tiếp tục tập trung sâu vào quản trị đến từng bộ phận, nhà máy trực thuộc, tăng năng suất, tiết kiệm chi phí để nâng cao biên lợi nhuận.

Cụ thể, TNG đang làm đề án quản trị hàng tồn kho bằng cách ứng dụng công nghệ 4.0 trong thông qua một phần mềm đo được thời gian của từng vật tư nằm tại kho. Chi phí nguyên vật liệu chiếm 50% giá thành nên nếu giảm được một phần nhỏ cũng có thể giúp công ty tăng lợi nhuận lên rất nhiều.

Cùng với đó, doanh nghiệp dệt may này cũng tìm cách tăng năng suất lao động lên bằng cách cải tiến máy móc, thiết bị và đào tạo con người.

Chủ tịch TNG cho biết trong bối cảnh chiến tranh thương mại, nhiều doanh nghiệp thiếu hụt đơn hàng nhưng TNG vẫn nhận được nhiều đơn hàng là nhờ chiến lược phát triển bền vững - không những đáp ứng tiêu chuẩn về nhà xưởng, máy móc thiết bị, mà còn vấn đề môi trường và chính sách xã hội cho người lao động. TNG đã đủ đơn hàng cho năm 2020, đặc biệt là các khách hàng lớn như Decathlon, Nike đều yêu cầu tăng đơn hàng.

Ông Thời chia sẻ, ngay từ đầu năm TNG đã thực hiện tái cơ cấu lại khách hàng tập trung vào đơn vị có thương hiệu và uy tín. Trong đó, Decathlon là một trong những tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực đồ thể thao Pháp, thành lập từ 1976. Tập đoàn có hơn 1.500 cửa hàng trên thế giới, sản phẩm được bày bán ở trên 50 quốc gia. TNG hợp tác với Decathlon từ 2014, lượng đơn hàng đến từ tập đoàn này tăng dần qua các năm, năm 2019, giá trị đơn hàng dự kiến đóng góp tỷ trọng 40% tổng doanh thu TNG (khoảng 2.250 tỷ đồng).

Ngoài mảng dệt may, một mảng kinh doanh của TNG cũng được nhiều nhà đầu tư đặc biệt quan tâm là bất động sản. Chủ tịch Nguyễn Văn Thời đánh giá bất động sản ở Thái Nguyên đang thu hút nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư tại Hà Nội lên khai thác. Bản thân TNG là doanh nghiệp tại Thái Nguyên mà không khai thác là một lãng phí lớn.

Công ty có dự án cụm công nghiệp Sơn Cẩm diện tích 70,53ha, kỳ vọng hoàn thiện giải phóng mặt bằng vào quý 1/2020. Dự án có tổng đầu tư 500 tỷ đồng và biên lợi nhuận lên đến 40%. Dự án TNG Villige được chuyển đổi công năng từ nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại với tổng đầu tư 170 tỷ đồng. TNG đã mở bán từ tháng 10/2019, biên lợi nhuận khoảng hơn 20%. Ông Thời tiết lộ công ty đã thu được hơn 40 tỷ đồng từ dự án.

Ngoài ra, TNG dự kiến đầu tư trung tâm thương mại TNG Tower vốn 550 tỷ đồng, dự án khu tái định cư và nhà ở xã hội thuộc cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1 vốn 500 tỷ đồng với thời gian tiến hành sau 2021.