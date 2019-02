Tờ tiền mệnh giá 1.000 USD có thể được bán giá triệu "đô"

Ba đồng tiền quý hiếm phát hành vào thế kỷ 19 của Mỹ được kỳ vọng sẽ bán được với giá tới 8 triệu USD trong cuộc đấu giá dự kiến diễn ra tại Baltimore vào tuần tới.

Bộ ba tiền hiếm này gồm hai tờ mệnh giá 1.000 USD - phát hành năm 1869 và 1891 và một tờ mệnh giá 500 USD - phát hành năm 1869.

Theo nhà đấu giá Stack's Bowers, trong bộ ba này, giá trị nhất là tờ bạc 1.000 USD phát hành năm 1891, là một trong 2 tờ tiền thuộc loại này còn tồn tại hiện nay.

Được biết đến là "đồng bạc Marcy", tờ tiền nổi tiếng này có in chân dung của William L. Marcy - cựu thống đốc bang New York, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ và ước tính bán được với giá khoảng 2 - 3 triệu USD.

Đồng bạc 1.000 USD nổi tiếng, phát hành năm 1891, còn được gọi là "Đồng bạc Marcy" với ảnh chân dung của William L. Marcy ở bên phải - Ảnh: Stack's Bowers Galleries.

Stack's Bowers mô tả đồng bạc này là "bảo vật đích thực của Mỹ và là một trong những tờ tiền đẹp nhất của Mỹ". Năm 2013, tờ tiền này đã phá kỷ lục thế giới dành cho một đồng tiền giấy khi được bán với giá 2,6 triệu USD.

Trong khi đó, đồng bạc "Rainbow" (cầu vồng) mệnh giá 500 USD, có chân dung của tổng thống Mỹ đời thứ 6 John Quincy Adams, dự kiến được bán với giá 2,5 triệu USD.

Đồng bạc "Rainbow" từ năm 1869 với ảnh chân dung cựu Tổng thống John Quincy Adams - Ảnh: Stack's Bowers Galleries.

"Những đồng bạc được in từ những năm 1860 được gọi là 'cầu vồng' bởi hầu hết tiền in vào thời đó thường có thiết kế tương đối đơn sắc", Vicken Yegparian, phó chủ tịch tại Stack's Bowers Galleries, nói với CNN. "Trên những đồng tiền này có nhiều màu sắc hơn một chút. Khi in, họ đã đưa vào đồng bạc này những sợi màu xanh cùng màu sắc khác như một biện pháp chống làm giả".

Dù có tới 89.360 đồng tiền như thế này được in, hiện nay chỉ còn 3 đồng còn tồn tại, Stack's Bowers cho biết.

Đồng bạc mệnh giá 1.000 USD còn lại cũng có giá ước tính 2,5 triệu USD với hình ảnh chân dung DeWitt Clinton, thống đốc thứ 6 của bang New York và cũng là người giám sát việc xây dựng kênh đào Erie. Năm 1946, một đồng bạc như thế này được bán với giá 1.200 USD, tương đương khoảng 15.500 USD hiện nay.

Richard Beale, nhà định giá tại hãng đấu giá Warwick & Warwick của Anh, mô tả những đồng bạc này là "quý hiếm bậc nhất thế giới". "1.000 USD từng là số tiền rất lớn vào thời đó và họ không in nhiều những đồng mệnh giá này", Beale nói với CNN.