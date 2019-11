Tổng giám đốc mất chức sau sự cố nước sông Đà bị đổ dầu thải

Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà (mã VCW) đã công bố quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty đối với ông Nguyễn Văn Tốn.



Đồng thời, Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà có quyết định bổ nhiệm chức danh tổng giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật đối với ông Nguyễn Xuân Quý (sinh năm 1973).

Trước đó, ngày 15/10, tại buổi họp báo công bố thông tin về sự cố nước sạch Sông Đà bị đổ trộm dầu thải, ông Nguyễn Văn Tốn, Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà cho biết mình chỉ là giám đốc đi làm thuê do đó không thể chủ động trong mọi quyết định trong việc ứng phó nhanh với các sự cố.

Liên quan đến sự cố đổ thải trộm vào nguồn nước sông Đà, ngày 25/10, Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà đã gửi lời xin lỗi đến người dân Hà Nội, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự cố.

Về chất lượng nước, theo cập nhật mới nhất, căn cứ trên các mẫu xét nghiệm nước các ngày 14, 16, 18/10 do Viện Sức khoẻ Nghề nghiệp và Môi trường và các mẫu xét nghiệm nội kiểm ngày 16/10 của Quatest, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thuộc Sở Y tế Hà Nội đã công bố rằng nguồn nước Sông Đà đảm bảo các tiêu chí theo quy chuẩn chất lượng QCVN01: 2009/Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành, an toàn để người dân sử dụng vào mục đích sinh hoạt, ăn uống.