Tổng kiểm tra trên cả nước với ôtô chở khách, container, mô tô

Bộ Công an vừa công bố kế hoạch hành động, từ ngày 15/7 đến 14/8/2019, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ thực hiện tổng kiểm tra đối với ôtô chở khách, ôtô vận tải container và xe mô tô, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trong đó tập trung vào các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như: Nồng độ cồn, ma túy, quá tốc độ, vi phạm phần đường, làn đường, tránh vượt, dừng đỗ, chở quá số người và không đội mũ bảo hiểm.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình trật tự, an toàn giao thông thời gian gần đây, thực hiện điện chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông vừa ban hành Kế hoạch tổng kiểm soát đối với xe ôtô chở khách, ôtô vận tải container và xe mô tô.

Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trên tất cả các tuyến giao thông đường bộ, trong đó tập trung tuyến Quốc lộ trọng điểm và các tuyến cao tốc để kiểm soát ôtô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô, nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, tập trung vào các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông liên quan đến các loại phương tiện này.

Cụ thể, sau khi dừng phương tiện, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ kiểm soát 4 loại giấy tờ theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gồm: Đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với xe ôtô), giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật như giấy phép vận chuyển chất cháy, nổ, hàng nguy hiểm…

Thông qua kiểm tra, lực lượng chức năng sẽ kịp thời phát hiện và kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tập trung các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: Nồng độ cồn, ma túy; chở quá số người, vận chuyển chất cháy nổ, hàng nguy hiểm; sử dụng giấy phép lái xe, giấy chứng nhận hoặc Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không do cơ quan có thẩm quyền cấp; sử dụng giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận hoặc Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bị tẩy xóa… Nếu không phát hiện vi phạm, cảnh sát giao thông sẽ trả lại giấy tờ, cảm ơn về sự hợp tác của người lái xe.

Để phục vụ công tác, lực lượng cảnh sát giao thông trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ đảm bảo thực hiện có hiệu quả việc tổng kiểm soát. Kịp thời ngăn chặn các hành vi cản trở chống đối, hoạt động tội phạm. Toàn bộ quá trình hoạt động trong ca công tác đều được ghi hình bằng camera.

Sử dụng hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, máy đo tốc độ để phát hiện các hành vi vi phạm, thông báo cho các tổ tuần tra, kiểm soát, dừng phương tiện, kiểm soát, xử lý. Các trường hợp không dừng ngay được phương tiện, thông báo yêu cầu người có hành vi vi phạm đến giải quyết theo quy định.

Trên tuyến cao tốc, tổ chức kiểm soát tại điểm đầu, điểm cuối hoặc khu vực trạm thu phí. Trên tuyến quốc lộ, kiểm soát tại trạm cảnh sát giao thông, khu vực Trạm thu phí, tại một số điểm trên đường giao thông, bảo đảm đúng pháp luật, kiểm soát được phương tiện, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các phương tiện giao thông khác và đảm bảo tuyệt đối an toàn; đối với tuyến đường miền núi, kiểm soát tại nơi trước khi lên, xuống đèo dốc.