TPBank là ngân hàng Việt đầu tiên ứng dụng thành công chuyển tiền quốc tế qua blockchain

Từ đầu tháng 11/2019, giao dịch chuyển tiền quốc tế qua TPBank sẽ nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn rất nhiều so với trước đây, nhờ việc TPBank đã ứng dụng thành công công nghệ blockchain thông qua RippleNet, một nền tảng được phát triển bởi SBI Ripple Asia, liên doanh giữa Ripple Labs, Inc (USA) và Soft Bank Investment (Nhật Bản).

Khách hàng của TPBank sẽ không phải chờ đến vài giờ để thực hiện một giao dịch chuyển tiền từ Nhật Bản vào tài khoản tại TPBank nữa vì từ nay, nhờ sử dụng RippleNet, ứng dụng công nghệ blockchain vào chuyển tiền quốc tế, khách hàng chỉ cần vài phút để hoàn thành những giao dịch này.

RippleNet là nền tảng hỗ trợ giúp các giao dịch được thực hiện nhanh chóng hơn thông qua việc sử dụng Công nghệ Sổ cái phân tán (Distributed Ledger Technology) dựa trên nền tảng Blockchain và API hiện đại. Bằng việc tham gia RippleNet, các thông tin, trạng thái của từng giao dịch được cập nhật ngay lập tức đến tất cả các bên, đảm bảo tính toàn vẹn, minh bạch, các lệnh chuyển tiền được thực hiện ngay, không gặp lỗi và với chi phí thấp.

Tham gia vào RippleNet, các giao dịch chuyển tiền từ nước ngoài về TPBank sẽ nhanh chóng hơn, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn, minh bạch, dòng tiền vẫn được chuyển hợp pháp qua các ngân hàng nước ngoài về Việt Nam, được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối cũng như các quy định về phòng chống rửa tiền.

Từng là một trong ba ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam phối hợp với Napas ứng dụng thành công công nghệ blockchain vào chuyển tiền liên ngân hàng trong nước vào đầu năm 2018, việc TPBank là ngân hàng đầu tiên ứng dụng thành công chuyển tiền quốc tế bằng công nghệ blockchain tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong, dẫn đầu về ngân hàng số của ngân hàng này.

Điều này cho thấy tiềm lực, khả năng đáp ứng về công nghệ, đồng thời hệ thống lõi của TPBank cũng cho thấy tính mềm dẻo, có thể dễ dàng kết nối, tích hợp với các hệ thống giao dịch toàn cầu.

Dự kiến trong tương lai, sau Nhật Bản, khách hàng tại Hàn Quốc sẽ là những khách hàng tiếp theo có thể thực hiện chuyển tiền nhanh về Việt Nam nhờ công nghệ blockchain qua tài khoản TPBank với tổng thời gian giao dịch rút ngắn chỉ còn vài phút, đáp ứng nhu cầu chuyển tiền ngày càng cao của khách hàng tại các thị trường này.