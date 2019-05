Tp.HCM có hai tân Phó chủ tịch UBND

Sáng 11/5, Hội đồng Nhân dân Tp.HCM tổ chức kỳ họp bất thường để bầu bổ sung hai Phó chủ tịch UBND sau khi có thay đổi về công tác cán bộ.

Theo đó, với đa số phiếu tán hành, Phó giám đốc Công an Tp.HCM Ngô Minh Châu Chánh văn phòng UBND thành phố Võ Văn Hoan đã được bầu làm Phó chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Ngô Minh Châu sinh năm 1964 tại huyện Bình Chánh, có trình độ cử nhân An ninh, Kinh tế, cao cấp Lý luận chính trị, Thạc sĩ Luật. Trước khi làm Phó giám đốc Công an Tp.HCM từ năm 2007 đến nay, ông Ngô Minh Châu từng công tác tại Công an quận 8, lần lượt giữ các chức vụ cán bộ Đội An ninh Nhân dân, Đội phó Đội An ninh Nhân dân rồi Phó trưởng Công an, Trưởng Công an quận 8.

Theo quy trình giới thiệu, ông Châu sẽ phụ trách lĩnh vực nội chính thay ông Huỳnh Cách Mạng đã được điều động về công tác ở Ban Tổ chức Thành ủy.

Trong khi đó, ông Võ Văn Hoan sinh năm 1965, quê Quảng Ngãi. Ông từng làm Trưởng phòng kế hoạch – tổng hợp, Phó chánh văn phòng UBND thành phố, Chủ tịch UBND quận 6. Ông Hoan sẽ phụ trách lĩnh vực kinh tế. Lĩnh vực này trước đây Phó chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến phụ trách, nhưng sau khi ông Lê Văn Khoa nghỉ, ông Tuyến được giao nắm lĩnh vực đô thị.



Với việc bầu bổ sung nhân sự lần này, thường trực UBND Tp.HCM hiện có 5 người gồm Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong và 4 Phó chủ tịch Lê Thanh Liêm, Trần Vĩnh Tuyến, Ngô Minh Châu, Võ Văn Hoan. Theo quy định, Tp.HCM có thể bầu thêm một Phó chủ tịch nữa.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND Tp.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Xuân Cường do được điều động từ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải sang làm Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị Tp.HCM; miễn nhiệm ông Nguyễn Long Tuyền, nguyên Chánh Thanh tra thành phố (nghỉ hưu theo quy định) và ông Trần Trọng Tuấn được điều động từ Giám đốc Sở Xây dựng sang giữ nhiệm vụ Bí thư Quận ủy quận 3.

Các đại biểu cũng bầu bổ sung bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và ông Lê Hòa Bình, Giám đốc Sở Xây dựng làm Ủy viên UBND Tp.HCM nhiệm kỳ 2016-2021.

Có mặt tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Tp.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, từ nay đến tháng 6/2019, Tp.HCM sẽ tiếp tục bầu bổ sung 1 Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân, 1 Phó chủ tịch UBND và Chánh Thanh tra thành phố.