Ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch thường trực UBND Tp.HCM vừa có công văn khẩn giao Công an Tp.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh vụ việc liên quan đến đường dây tiền ảo đa cấp (đề cập Công ty Cổ phần Modren Tech, với số tiền huy động các nạn nhân tố cáo là hơn 15.000 tỷ đồng), khẩn trương báo cáo đề xuất trình UBND Tp.HCM có biện pháp xử lý phù hợp.

Cũng theo văn bản này, UBND Tp.HCM khẳng định các loại tiền ảo nói chung không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam, việc sử dụng các loại tiền ảo làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Do vậy, để đảm bảo an ninh, an toàn về hoạt động tiền tệ, yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, hạn chế tối đa những rủi ro bất lợi ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.

Như VnEconomy đưa tin trước đó, ngày 8/4, dư luận rúng động về những hình ảnh người dân mang băng rôn, khẩu ngữ kéo tới trụ sở Công ty Cổ phần Modern Tech tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, Tp.HCM) tố công ty này đã lừa đảo chiếm đoạt 15.000 tỷ đồng bằng hình thức huy động vốn thông qua phát hành tiền ảo.

Công ty Cổ phần Modern Tech có trụ sở tại lầu 9, toà nhà Vietcomreal, 68 Nguyễn Huệ (quận 1, Tp.HCM) bị tố chính là chủ mưu của vụ việc. Công ty này vừa được thành lập ngày 31/10/2017. Modern Tech đã tuyên bố đóng cửa ngày 7/3/2018, tức chỉ hoạt động hơn 4 tháng.

Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, do ông Hồ Xuân Văn là Tổng giám đốc. Ông Văn sinh ngày 20/6/1988. Khi mới thành lập, Modern Tech được quảng bá là đại diện và đã ký kết hợp tác với công ty công nghệ iFan tại Singapore. Tin vào những cam kết lãi suất "trong mơ", đông đảo người dân đã bị "sập bẫy".

Hiện trụ sở của Modern Tech đóng cửa, không hoạt động, không có nhân viên, còn CEO của công ty là ông Hồ Xuân Văn vẫn im hơi lặng tiếng trước những lời cáo buộc lừa đảo 15.000 tỷ đồng từ phía các nạn nhân của vụ việc. Các chuyên gia, luật sư đều cho rằng đã có căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ vỡ đường dây tiền ảo này.