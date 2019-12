Trích lập dự phòng tăng, HAGL muốn chuyển nhượng 99,4% vốn tại Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) vừa thông qua nghị quyết chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của HAGL tại Công ty Cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai.

Theo đó, HAGL sẽ chuyển nhượng 248,5 triệu cổ phần, chiếm 99,4% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai.

Phía HAGL cho biết, việc chuyển nhượng này nhằm mục đích đẩy mạnh công tác tái cấu trúc tập đoàn theo hướng mạnh dạn thoái vốn khỏi những ngành, lĩnh vực không hiệu quả và tăng cường tập trung vào nông nghiệp.

Trước đó, ở mảng thủy điện, HAGL đã đầu tư vào 3 công ty con là Công ty Cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai; Công ty TNHH Điện Hoàng Anh Attapeu và Công ty TNHH Điện Nậm Kông 3.

Tuy nhiên, đến cuối quý 3/2019, Công ty Cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai là công ty con duy nhất của HAGL ở mảng thủy điện có giá trị đầu tư gốc là hơn 2.530 tỷ đồng – trong đó, dự phòng cho khoản này tăng hơn 729 tỷ đồng hồi 31/12/2018 lên hơn 1.377 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo tài chính quý 3/2019 của HAGL, ngày 29/9/2019, Hội đồng Quản trị công ty thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp chiếm 80% vốn điều lệ Công ty TNHH V&H Corporation (Lào) thuộc sở hữu của HAG cho Công ty Cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai với giá trị hợp đồng chuyển nhượng là hơn 293 tỷ đồng. Theo đó, số tiền lãi là hơn 232 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng này được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính trên báo cáo kết quả kinh doanh tổng hợp giữa niên độ.

Hiện, HOSE vẫn tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG theo Quyết định số 149/QĐ-SGDHCM ngày 26/04/2018 và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HAG sau khi có báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019 của Công ty.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc 9 tháng năm 2019, công ty ghi nhận doanh thu đạt gần 1.489 tỷ đồng, giảm 65,52% so với cùng kỳ, hoàn thành 29% kế hoạch năm (5.125 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế âm hơn 1.230 tỷ đồng (cùng kỳ báo lãi 397 tỷ đồng) – trong khi kế hoạch cả năm dự kiến là lãi 88 tỷ đồng.

HAG cho biết, lãi từ hoạt động kinh doanh là do lãi từ nghiệp vụ chuyển nhượng một số khoản đầu tư cho bên thứ ba và lỗ khác là do tập đoàn đã thực hiện đánh giá các tài sản không hiệu quả và điều chỉnh chi phí đầu tư vườn cây cọ dầu, cao su vào chi phí do chuyển đổi mục đích sang trồng cây ăn trái.

Tính đến ngày 30/9/2019, tổng tài sản của HAG đạt 41.894 tỷ đồng, giảm 6.217 tỷ đồng so với hồi đầu năm - trong đó, tiền giảm 145 tỷ đồng xuống 193 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng gần 583 tỷ đồng lên gần 1.992 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 205 tỷ đồng, trong khi cuối năm ngoái lỗ hơn 36 tỷ đồng; chênh lệch tỷ giá hối đoái là -334 tỷ đồng.