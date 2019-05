Triết lý phát triển bất động sản khác biệt của ParkCity Holdings

Tập đoàn đến từ Malaysia chú trọng tới chất lượng sản phẩm để chinh phục khách hàng thay vì đầu tư lớn cho chi phí marketing.

20 năm phát triển, ParkCity Holdings ghi dấu ấn với nhiều dự án xanh, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế từ chính vị trí mà các doanh nghiệp địa ốc trước đó không mặn mà. Nhờ triết lý kinh doanh khác biệt, tập đoàn đến từ Malaysia từng bước khẳng định vị trí trên thị trường bất động sản.

"Thổi hồn" vào đất

Năm 1999, ParkCity Holdings thách thức bản thân khi khởi động dự án đầu tiên tại một mỏ than đá cằn cỗi tại phía Tây Kuala Lumpur vốn được cho là không thể cải tạo sau thời gian khai thác. Chỉ vài năm sau, tại nơi đây, khu đô thị Desa ParkCity rộng 141,9ha vươn lên như biểu tượng của giới nhà giàu Malaysia. Trong năm 2017, khi thị trường bất động sản Malaysia khá trầm lắng, Desa ParkCity tung ra 920 căn hộ mới cho thị trường. 76% số lượng nhà ở đã được bán ngay khi ra mắt. Trong vòng ba tháng, con số này là 85%.

Năm 2011, ParkCity nối dài hành trình khai mở tiềm năng của những vùng đất khó. Việt Nam được xác định là thị trường mới của tập đoàn với điểm đến tiếp theo là khu vực Hà Đông phía Tây Nam Hà Nội.

Sau nhiều năm được đầu tư hạ tầng đồng bộ khu vực Hà Đông dần "thay da đổi thịt", phát triển sôi động, hòa nhịp cùng các khu vực khác của Thủ đô.

Tiến trình hiện đại hoá của nơi đây có sự đóng góp đáng kể của ParkCity Holdings với khu đô thị xanh ParkCity Hanoi được xây dựng từ những nhân tố cốt lõi như bảo vệ và phát triển môi trường sống xanh - sạch - đẹp, nuôi dưỡng và phát huy những giá trị gia đình - cộng đồng - xã hội.

Dấu ấn của ParkCity Holdings

Đại diện ParkCity Holdings cho biết, sự thành công của doanh nghiệp đến từ chính quan điểm kinh doanh khác biệt: xác định chất lượng sản phẩm là giá trị cốt lõi chinh phục khách hàng trong thời đại 4.0.

Sự bùng nổ của mạng xã hội trao quyền cho khách hàng trở thành những chuyên viên kiểm soát chất lượng khó tính nhất, những người đánh giá chân thực thông qua việc tự sản xuất thông tin và tương tác đa chiều. ParkCity Holdings tung ra các sản phẩm tốt, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Khi đó, khách hàng dần trở thành một đại sứ thương hiệu, sẵn sàng chia sẻ những trải nghiệm tích cực với những người xung quanh.

Theo ông Lê Quốc Huân, Giám đốc thương mại dự án ParkCity Hanoi, sự yêu mến của khách hàng sau khi chuyển về sinh sống tại các khu Evelyne Gardens và Nadyne Gardens là động lực thôi thúc ParkCity Hanoi tiếp tục nâng tầm tiêu chuẩn sống với phân khu cao cấp nhất The Mansions.

Nằm giữa thảm thực vật trù phú chung của khu đô thị với 2.300 cây bóng mát và 4.000 cây bụi, cùng hệ thống an ninh chặt chẽ đảm bảo sự an toàn và tính riêng tư cần thiết, The Mansions được ví như "những ngôi nhà trong công viên" yên bình.

Các không gian mở được bố trí khắp ngôi nhà, kết hợp cùng với những ô cửa sổ lớn theo kích thước chuẩn, đảm bảo được ánh sáng tự nhiên vào căn nhà. Thiết kế này không chỉ mang tới cuộc sống gần gũi với thiên nhiên mà còn tiết kiệm 18% giờ điện lãng phí, giảm 1,5-2 độ C trong mùa hè.

Với phiên bản giới hạn 146 căn, The Mansions được giới đầu tư đánh giá cao.

"Dù khá tự tin với sự thành công của các khu trước đó nhưng chúng tôi không khỏi bất ngờ trước sức hút và lực hấp thụ của The Mansions đối với thị trường. Một số khách hàng sau khi sinh sống tại các phân khu khác đã đặt mua thêm căn tại The Mansions cho con cháu hoặc bố mẹ mình, một số khác giới thiệu thêm anh chị em, bạn bè hay đồng nghiệp", ông Huân chia sẻ.

Theo ông, The Mansions thu hút lượng lớn khách hàng quốc tế đến từ Italy, Argentina, Hàn Quốc, Hồng Kông... hứa hẹn sẽ tạo nên một cộng đồng cư dân đa quốc tế, thúc đẩy cho sự phát triển của những thế hệ công dân toàn cầu tại đây.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, khách hàng mua The Mansions - phân khu biệt thự nhà vườn cao cấp nhất ParkCity Hanoi trong thời gian này sẽ hưởng chính sách thanh toán hấp dẫn "Nhận nhà trước, trả tiền sau" lên đến 12 tháng sau khi bàn giao nhà.

