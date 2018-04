“Trung Quốc có thể giảm giá Nhân dân tệ để đấu với Mỹ về thương mại”

Trung Quốc đang đánh giá ảnh hưởng tiềm năng của việc giảm giá đồng Nhân dân tệ một cách từ từ như một lựa chọn để đáp trả Mỹ trong mâu thuẫn thương mại ngày càng căng thẳng giữa hai nước - nguồn thạo tin tiết lộ với hãng tin Bloomberg.

Nguồn tin nói rằng các quan chức cấp cao Trung Quốc đang nghiên cứu một phân tích về tỷ giá đồng Nhân dân tệ do Chính phủ nước này thực hiện.

Nghiên cứu này gồm hai phần, trong đó một phần nói về tác động của việc sử dụng tỷ giá như một công cụ trong đàm phán thương mại với Mỹ, và phần còn lại đánh giá xem điều gì có thể xảy ra nếu Trung Quốc giảm giá đồng tiền để bù đắp ảnh hưởng của một thỏa thuận thương mại mà trong đó Trung Quốc phải giảm xuất khẩu sang Mỹ.

Phân tích này không đồng nghĩa với việc Trung Quốc sẽ phá giá đồng Nhân dân tệ - một động thái đòi hỏi phải có sự phê chuẩn của lãnh đạo cấp cao nhất của nước này, nguồn tin nói.

Theo Bloomberg, bất kỳ nỗ lực nào nhằm khiến đồng Nhân dân tệ giảm giá đều có thể dẫn tới sự đáp trả mạnh mẽ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng nhiều lần chỉ trích Trung Quốc cố tình giữ tỷ giá Nhân dân tệ thấp để giành lợi thế về xuất khẩu.

Đến thời điểm hiện tại, mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung mới chỉ tập trung quanh vấn đề thuế quan. Trong đó, cả hai bên đều áp thuế lên 50 tỷ USD hàng hóa của nhau, còn ông Trump tuyên bố có thể áp thuế lên thêm 100 tỷ USD hàng Trung Quốc.

Đồng Nhân dân tệ đã vững giá trong mấy tuần gần đây bất chấp cuộc đấu khẩu căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc về thương mại.

Kể từ khi ông Trump lên cầm quyền vào tháng 1/2017, tỷ giá đồng Nhân dân tệ đã tăng khoảng 9% so với USD, nhờ sự tăng trưởng ổn định của kinh tế Trung Quốc, các biện pháp ngăn dòng vốn chảy khỏi nước này, và nỗi lo lắng xuống về nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng tín dụng.

Vào lúc khoảng 3h chiều theo giờ Bắc Kinh, tỷ giá Nhân dân tệ tại thị trường Trung Quốc đại lục tăng khoảng 0,1% so với USD, đạt mức 6,2984 Nhân dân tệ/USD.

Trong khi đó, các thị trường khác không có được mức độ ổn định như tỷ giá Nhân dân tệ. Chỉ số S&P 500 của chứng khoán Mỹ đã giảm hơn 9% kể từ mức đỉnh hồi tháng 2, chỉ số Shanghai Composite Index của chứng khoán Trung Quốc cũng mất 12% do nỗi lo chiến tranh thương mại. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã giảm so với mức cao kể từ đầu năm do các nhà đầu tư tìm kiếm các tài sản an toàn.