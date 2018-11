Trung Quốc mua 2,4 tỷ USD rau quả Việt Nam trong 10 tháng

Mặc dù kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc trong tháng 10/2018 giảm 0,9% so với tháng trước đó, nhưng tính chung 10 tháng năm nay, xuất khẩu rau quả sang thị trường này vẫn đạt trên 2,4 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Số liệu thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trong 10 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu mặt hàng rau quả của Việt Nam ước đạt 7,2 tỷ USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái.



Riêng tháng 10/2018, xuất khẩu rau quả đạt gần 880 triệu USD, tăng 13% so với tháng 9/2018 và tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Về thị trường xuất khẩu, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu rau quả nhiều nhất của Việt Nam. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này trong tháng 10/2018 giảm 0,9% so với tháng trước đó, nhưng tính chung 10 tháng năm nay, xuất khẩu rau quả sang thị trường này vẫn đạt trên 2,4 tỷ USD, chiếm 33% trong tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Thị trường lớn thứ hai của mặt hàng rau quả là Đông Nam Á với kim ngạch 115 triệu USD trong 10 tháng, chiếm 1,6% tổng kim ngạch và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mỹ là thị trường nhập khẩu rau quả nhiều thứ 3 của Việt Nam. Xuất khẩu rau quả sang thị trường này trong 10 tháng đầu năm nay tăng 34,7% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 112,53 triệu USD, chiếm 1,6% tổng kim ngạch. Riêng tháng 10/2018 kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Mỹ đạt 13,25 triệu USD, tăng 1,9% so với tháng 9/2018 và tăng đến 74,3% so với tháng 10/2017.

Hàn Quốc và Nhật Bản là thị trường xuất khẩu rau quả lớn thứ tư và thứ năm của Việt Nam. Xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 95,6 triệu USD, tăng 28,7%; còn xuất khẩu rau quả sang Nhật Bản đạt 89 triệu USD, chiếm 1,2% tổng kim ngạch, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, trong các thị trường xuất khẩu rau quả của Việt Nam thì Campuchia là thị trường có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong 10 tháng qua.

Cụ thể, xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường Campuchia đạt 2,3 triệu USD, tăng gần 240% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu sang thị trường Kuwait cũng tăng trưởng mạnh, với 2,8 triệu USD, tăng 49,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường Pháp và Australia cũng là hai thị trường tiềm năng của mặt hàng rau quả Việt Nam. Xuất khẩu rau quả sang hai thị trường này tăng lần lượt 44,6% và 36,8% trong 10 tháng đầu năm 2018.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu rau sang thị trường Indonesia sụt giảm mạnh nhất, giảm 75,8% so với cùng kỳ, chỉ đạt 0,76 triệu USD.