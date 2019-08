Trung Quốc sắp thử nghiệm máy bay chở khách không cần phi công

Startup Trung Quốc Ehang cho biết máy bay chở khách không người lái của công ty này có thể sẽ sớm được đưa vào vận hành tại các thành phố lớn ở Trung Quốc. Theo đó, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa triển khai máy bay chở khách mà không có phi công.



Ehang cho biết dự án thử nghiệm của công ty sẽ được thực hiện tại thành phố Quảng Châu, trong đó đưa vào vận hành 3 - 4 đường bay thông thường cho hành khách lựa chọn, người sáng lập Derrick Xiong của Ehang nói với CNBC ngày 28/8. Ông cho biết dự án thử nghiệm sẽ được triển khai trong năm nay hoặc trong năm 2020.

Nếu diễn ra đúng kế hoạch, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai chương trình vận tải hành khách bằng phương tiện bay tự lái. Một số nơi khác trên thế giới, như Dubai, cũng đang phát triển một kế hoạch tương tự và đã tiến hành các cuộc thử nghiệm, nhưng chưa công bố chương trình tương tự như ở Quảng Châu.

Ehang không phải là công ty duy nhất đang đẩy mạnh phát triển phương tiện bay tự lái. Cả hai nhà sản xuất máy bay Airbus và Boeing đều đã đưa vào thử nghiệm công nghệ của riêng mình trong 2 năm qua. Trong khi đó, startup của Đức Lilium cũng tham gia vào lĩnh vực này. Hầu hết các công ty này hướng đến một thế giới với taxi bay, mang lại cho hành khách một hình thức giao thông đô thị mới, đặc biệt ở những khu vực thường xảy ra tắc nghẽn.

Tuy nhiên, trước khi các phương tiện bay này có thể "cất cánh", vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết, từ cơ sở hạ tầng mới, pháp luật, cho đến thuyết phục hành khách rằng công nghệ này là an toàn.

Để triển khai chương trình của mình, Ehang sẽ làm việc với cơ quan chức năng tại Quảng Châu để xây dựng cơ sở hạ tầng như bãi cất và hạ cánh, theo Xiong. Công ty này mới đây được Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc chọn làm đơn vị đầu tiên trong cả nước thực hiện chương trình thử nghiệm phương tiện bay chở khách tự lái.

Ehang cũng sẽ làm việc với các nhà làm luật Trung Quốc để xây dựng một bộ quy định cập nhật, trong đó áp dụng cho công nghệ mới này, bởi hiện tại luật pháp Trung Quốc chưa có luật điều chỉnh cho máy bay tự hành.

"Vài năm qua, chúng tôi đã thấy rất nhiều thay đổi tích cực", Xiong nói. "Khi chúng tôi bắt đầu vào năm 2016, thậm chí chưa ai biết máy bay tự lái là như thế nào. Chúng tôi đã được Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc phê duyệt thực hiện chương trình thử nghiệm này và chúng tôi đang cùng xây dựng những tiêu chuẩn".

Tuy nhiên, Ehang sẽ cần phải thuyết phục khách hàng rằng những chuyến bay không có phi công này là tuyệt đối an toàn. Công ty này cho biết đã thực hiện hơn 2.000 chuyến bay thử ở trong và ngoài Trung Quốc dưới nhiều điều kiện thời tiết và tự tin với độ an toàn.

"Chúng tôi tự tin nói rằng đây là phương tiện an toàn, bởi thiết kế an toàn hơn so với hầu hết máy bay truyền thống. Chúng tôi có 16 cánh quạt, 16 động cơ và hệ thống dự phòng năng lượng an toàn siêu hiệu quả, có nghĩa là kể cả khi mất một hoặc vài động cơ, máy bay vẫn hoạt động được", Xi Xiong cho biết. "Ngoài ra, chúng tôi đã nghiên cứu công nghệ này trong nhiều năm và có đủ dữ liệu thử nghiệm để chứng minh rằng đây là công nghệ an toàn".