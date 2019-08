Trung Quốc tiếp tục giảm tỷ giá tham chiếu Nhân dân tệ, giới đầu tư bất an

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) ngày 7/8 hạ tỷ giá tham chiếu đồng Nhân dân tệ về rất sát mức 7 tệ đổi 1 USD và thấp hơn dự báo của các nhà phân tích. Động thái này khiến thị trường dự báo rằng tỷ giá tham chiếu của ngày 8/8 sẽ là một tín hiệu chính sách quan trọng từ Bắc Kinh.

Mức tỷ giá tham chiếu 6,9996 Nhân dân tệ đổi 1 USD đưa ra cho ngày thứ Tư đặt PBoC vào tình thế không còn nhiều dư địa nếu muốn hướng tỷ giá trên thị trường giảm thấp hơn mà vẫn giữ được tỷ giá tham chiếu trên mốc 7.

Đây là tỷ giá tham chiếu thấp nhất của Nhân dân tệ kể từ ngày 20/5/2008, và thấp hơn mức 6,9994 mà hãng tin Reuters dự báo. Hôm thứ Ba, PBoC đặt tỷ giá tham chiếu ở mức 6,9683 Nhân dân tệ/USD.

Hôm thứ Hai tuần này, khi PBoC mạnh tay hạ tỷ giá tham chiếu qua ngưỡng 6,9 tệ/USD lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm ngoái, tỷ giá Nhân dân tệ trên thị trường đã giảm quá ngưỡng tâm lý 7 tệ đổi 1 USD lần đầu tiên kể từ năm 2008.

Cú sụt này khiến thị trường tài chính toàn cầu rúng động và Mỹ đã chính thức gọi Trung Quốc là quốc gia thao túng tỷ giá.

Tuy vậy, cho tới thời điểm này, tỷ giá tham chiếu Nhân dân tệ vẫn chưa phá mốc 7. Giới phân tích cho rằng nếu mốc này của tỷ giá tham chiếu bị phá vỡ, thì đó sẽ là một tín hiệu rất xấu.

Tỷ giá Nhân dân tệ tại thị trường Hồng Kông sáng thứ Tư có thời điểm giảm 0,3%, còn 7,0486 tệ đổi 1 USD.

"Các nhà đầu tư đang lo rằng tỷ giá tham chiếu có thể sẽ phá mốc 7 trong tương lai. Đó sẽ là một tín hiệu rằng dư địa giảm giá Nhân dân tệ còn lớn", chuyên gia kinh tế Tommy Xie thuộc Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC) nhận định. "Tỷ giá tham chiếu trong những ngày tới sẽ gửi đi tín hiệu rất quan trọng về lập trường của PBoC".

PBoC được cho là đang cố gắng cân bằng giữa một bên là gia tăng mức độ linh hoạt của tỷ giá Nhân dân tệ trong bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung leo thang, với một bên là ngăn ngừa nguy cơ xảy ra một vòng luẩn quẩn của đồng tiền mất giá và dòng vốn tháo chạy.

Ngày thứ Ba, các quan chức PBoC đã lên tiếng cam kết giữ tỷ giá ổn định. Nhờ đó, Nhân dân tệ trên thị trường đã hồi giá nhẹ.

Theo Bloomberg, chính PBoC đã tạo ra quan niệm trên thị trường rằng ngưỡng tỷ giá là vấn đề quan trọng đối với cả tỷ giá tham chiếu và tỷ giá trên thị trường giao ngay. Trước đây, khi tỷ giá trên thị trường giao ngay giảm về gần mốc 7 tệ/USD, PBoC thường có những biện pháp can thiệp mạnh để ngăn sự mất giá sâu hơn của đồng nội tệ.

Nhân dân tệ hiện không chỉ mất giá so với USD mà còn đang trượt giá so với nhiều đồng tiền khác. Chỉ số CFETS RMB Index của Bloomberg, một thước đo sức mạnh của USD so với 24 đồng tiền khác, hiện đang ở gần mức thấp nhất kể từ khi chỉ số được thiết lập vào năm 2015.