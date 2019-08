Trường mầm non có học sinh bị nhốt vào tủ dừng hoạt động sau 30/8

Theo thông báo từ Ban giám hiệu Trường mầm non Maple Bear Westlake Point tại địa chỉ 24 Quảng Bá, Tây Hồ (Hà Nội), cơ sở này sẽ chính thức dừng hoạt động sau ngày 30/8/2019. Các khoản đóng góp sẽ được hoàn trả lại cho phụ huynh.



Theo đó, Ban giám hiệu Trường Mầm non Maple Bear Westlake Point cho biết, cơ sở này đã nhận được yêu cầu dừng hoạt động từ phía cơ quan quản lý trực tiếp là Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ. Cơ quan này cũng đã thông báo sẽ rút giấy phép thành lập trường trước 31/8/2019.

"Nhà trường xin thông báo sẽ chính thức dừng hoạt động sau ngày 308/2019. Mọi khoản học phí và tiền ăn của các con học sinh đã thu sau ngày 30/08/2019 quý phụ huynh vui lòng liên hệ với văn phòng trường để được làm thủ tục hoàn trả", văn bản thông báo dừng hoạt động của trường nêu rõ.

Về thông tin cho rằng, Trường Mầm non Maple Bear Westlake Point đã tuyển sinh không phép năm học 2019-2020, đại diện truyền thông trường này khẳng định là hoàn toàn sai sự thật.

Theo đó, Trường Mầm non Maple Bear Westlake Point có giấy phép thành lập số 1691 ngày 17/7/2017 được ký bởi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Quận Tây Hồ. Trường được giao chỉ tiêu tuyển sinh trong kế hoạch tuyển sinh năm học mới 2019-2020 được duyệt bởi Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Tây Hồ, kế hoạch số 162//KH-UBND.

Ông Lê Hồng Vũ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, Trường Mầm non Maple Bear Westlake Point chỉ là một phân hiệu của hệ thống Maple Bear. Theo ông Vũ, hiện trên địa bàn Hà Nội hệ thống Maple Bear có nhiều cơ sở khác vẫn hoạt động bình thường, do đó, số học sinh ở Trường Mầm non Maple Bear Westlake Point có thể sẽ được chuyển sang các cơ sở khác cùng hệ thống.

Trao đổi với báo chí trước đó về vấn đề này, ông Lê Hồng Vũ cũng khẳng định, Trường Mầm non Maple Bear Westlake Point dù đã được cấp giấy phép thành lập được 2 năm, nhưng để đi vào hoạt động thì chưa đủ các điều kiện trong hồ sơ về giấy tờ nhà đất nên chưa đủ điều kiện cấp phép phép hoạt động.

Cũng trước đó, ngày 17/8, một phụ huynh có con đang theo học tại lớp Panda Trường mầm non Maple Bear Westlake Point (24 Quảng Bá, Tây Hồ, Hà Nội) đăng tải video của lớp quay lại cảnh cô giáo trợ giảng lớp kỷ luật học sinh bằng việc nhốt cháu bé vào tủ quần áo vì cháu bé không nghe lời.

Sau khi nhận được thông tin về sự việc xảy ra, Hệ thống Maple Bear Việt Nam đã họp và xử lý kỷ luật cô giáo ở mức cao nhất là sa thải.