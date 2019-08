Truy quét 15 điểm kinh doanh hàng giả ở Tp. HCM

Tin từ Tổng cục Quản lý thị trường, Cục quản lý thị trường Tp. HCM vừa tiến hành truy quét được thực hiện bất ngờ tại 15 điểm kinh doanh tại thành phố, thu giữ hàng nghìn sản phẩm giả các thương hiệu The North Face, Uniqlo, Sensodyne.

15 điểm kinh doanh được lực lượng Quản lý thị trường đột xuất kiểm tra gồm: Gian A53/2, Trung tâm thương mại chợ Nga, số 328 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1; Sạp E14, tầng 1, Trung tâm thương mại chợ Nga, số 328 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1; Sạp Hương Giang, tầng 1, Trung tâm thương mại chợ Nga, số 328 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1; 361/21 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3; 604 Trần Hưng Đạo, phường 14, quận 5... và nhiều cửa hàng khác thuộc khu vực chợ Bến Thành.

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ 911 đơn vị sản phẩm gồm ba lô, túi xách, túi đeo, áo thun, kem đánh răng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Uniqlo, Sensodyne, The North Face; thuốc lá điếu nhập lậu; bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ trị giá hơn 61 triệu đồng.

Đáng lưu ý trong lần thu giữ này có mặt hàng kem đánh răng Sensodyne, bằng mắt thường người tiêu dùng không thể nhận biết được đây là mặt hàng kém chất lượng, hàng giả hay hàng thật. Các mặt hàng khác như balo, túi xách có kết cấu khá mỏng và kém chất lượng so với hàng chính hãng. "Mỗi chiếc balo mang thương hiệu The North Face được nhập với giá 50.000 đồng/sản phẩm", một tiểu thương bán hàng tại chợ An Đông khai nhận.

Cục Quản lý thị trường Tp.HCM tiếp tục chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường kiểm tra các điểm còn lại trong kế hoạch truy quét sau khi đã xác minh hành vi vi phạm, làm việc với các chủ có hàng hóa vi phạm và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.