T&T Group đề xuất đầu tư dự án điện khí LNG 4,4 tỷ USD tại Quảng Trị

Ngày 20/12/2019, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và các sở, ngành của tỉnh đã có buổi làm việc với Tập đoàn T&T Group để xem xét đề xuất các dự án đầu tư của tập đoàn này trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn T&T Group.

Tại buổi làm việc, Tập đoàn T&T Group đã đề xuất đầu tư một số dự án, trong đó nổi bật là dự án xây dựng Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4,4 tỷ USD.

Theo chủ trương kêu gọi các nhà đầu tư của tỉnh Quảng Trị, tháng 4/2019, Tập đoàn T&T Group đã đề xuất và được tỉnh Quảng Trị chấp thuận cho nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất đối với dự án Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng. Cụ thể, dự án có quy mô gần 120 ha, nằm trên địa phận xã Hải An và xã Hải Ba huyện Hải Lăng, thuộc Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị, có công suất giai đoạn 1 là 1.200-1.500 MW, giai đoạn 2 từ 2.400 - 3.000 MW, dự kiến đi vào vận hành giai đoạn 1 từ năm 2028.

Hiện Tập đoàn T&T Group và đơn vị tư vấn của dự án là Viện Năng lượng đã hoàn tất báo cáo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực quốc gia trình các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Trị, trước khi trình Bộ Công Thương và Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

Kế hoạch đầu tư dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng bước đầu đã nhận được những đánh giá tích cực từ các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Trị.

Theo Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị, dự án phù hợp với Quy hoạch xây dựng Khu kinh tê Đông Nam và Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị nói chung và quy hoạch phát triển công nghiệp khí và các dự án có nhu cầu sử dụng khí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025. Công ty điện lực Quảng Trị đánh giá cao năng lực của Tập đoàn T&T Group và tin tưởng vào khả năng triển khai dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng.

Ngoài dự án điện khí LNG, T&T Group cũng đã đề xuất đầu tư 3 dự án bất động sản nhằm góp phần thay đổi diện mạo, phát triển kinh tế địa phương. Đó là các dự án Khu đô thị - dịch vụ du lịch Gio Hải; dự án Khu đô thị phía Đông thành phố Đông Hà; dự án Khu du lịch - dịch vụ Triệu Vân, huyện Triệu Phong. Đặc biệt, ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Tập đoàn T&T Group bày tỏ mong muốn được phối hợp với tỉnh Quảng Trị thành lập một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ tại TP Đông Hà, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao nói chung và bóng đá nói riêng tại tỉnh Quảng Trị và khu vực miền Trung.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đánh giá cao và bày tỏ tin tưởng vào năng lực, uy tín, thương hiệu và những thành quả đạt được của Tập đoàn T&T Group trong 26 năm qua. Đối với các dự án của Tập đoàn T&T Group, ông Nguyễn Đức Chính khẳng định tỉnh Quảng Trị thống nhất cao với đề xuất của nhà đầu tư.

Cụ thể, với dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng, ngay trong cuối tháng 12/2019, tỉnh sẽ hoàn tất hồ sơ báo cáo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực quốc gia lên Bộ Công thương xem xét và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Với các dự án khu đô thị du lịch, hiện đều nằm trong quy hoạch chung của tỉnh, nên ông Nguyễn Đức Chính đề nghị T&T Group khẩn trương hoàn tất hồ sơ xin chủ trương đầu tư, sau đó tỉnh sẽ tiến hành giao đất để triển khai dự án trước 15/1/2020.

Ông Nguyễn Đức Chính cũng nhất trí cao với đề xuất hợp tác thành lập trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, và giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm đầu mối để phối hợp với Tập đoàn T&T Group triển khai ý tưởng này.

Ngoài các dự án mà Tập đoàn T&T Group đã nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị tập đoàn nghiên cứu thêm các lĩnh vực đầu tư khác như chế biến gỗ, logistics tại Khu kinh tế đặc biệt Lao Bảo…

"Tỉnh Quảng Trị cam kết luôn ủng hộ, quan tâm, tạo điều kiện cho Tập đoàn T&T Group triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, hướng dẫn cụ thể cho tập đoàn nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục và thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật", ông Nguyễn Đức Chính khẳng định.

Trước đó, vào tháng 6/2019, Tập đoàn T&T Group cũng đề xuất kế hoạch xây dựng Trung tâm nhiệt điện khí hóa lỏng LNG Cái Mép Hạ (Bà Rịa - Vũng Tàu), tổng mức đầu tư gần 6 tỷ USD, công suất 6.000 MW, dự kiến đi vào vận hành năm 2023. Các chuyên gia kinh tế nhận định, việc phát triển nhiệt điện sử dụng nhiên liệu LNG (khí tự nhiên hóa lỏng) được đánh giá là sạch, có hiệu suất rất cao, ổn định, chi phí vận hành và bảo trì thấp hơn so với các nhà máy nhiệt điện than; diện tích xây dựng ít; chế độ vận hành linh hoạt. Đặc biệt, các ảnh hưởng của nhà máy đến môi trường, cảnh quan du lịch, an sinh xã hội được giảm thiểu và được kiểm soát chặt chẽ.