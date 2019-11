TTC Land chuẩn bị phát hành trái phiếu và trả cổ tức bằng cổ phiếu

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín – TTC Land (mã SCR-HOSE) thông báo phương án phát hành trái phiếu.

Cụ thể: dự kiến năm 2019, SCR sẽ phát hành trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo với khối lượng phát hành là 80 tỷ đồng, giá phát hành là 100 triệu đồng/trái phiếu, nhằm thực hiện các dự án đầu tư của công ty với kỳ hạn tối đa là 36 tháng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trước đó, Hội đồng quản trị SCR thông qua việc phát hành thêm 27.137.814 cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8% (1 phiếu, tương ứng 1 quyền và 100 quyền được nhận 8 cổ phiếu mới). Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bán niên 2019 đã kiểm toán. Thời gian thực hiện là trong quý 4/2019 và ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2019 đã kiểm toán thì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của SCR tăng 116 tỷ so với hồi đầu năm lên gần 494 tỷ đồng.

Vừa qua, công ty đã bổ nhiệm ông Vũ Quốc Thái giữ chức Tổng giám đốc công ty thay cho ông Nguyễn Đăng Thanh, hiện đang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty, từ ngày 1/11/2019.

Kết thúc quý 3/2019, SCR báo lãi gần 174 tỷ đồng, tăng gần 130 tỷ so với cùng kỳ là do công ty ghi nhận lãi từ công ty liên doanh liên kết và lãi chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại Hải Phòng Plaza. 9 tháng, SCR báo lãi tăng hơn 100 tỷ so với cùng kỳ đạt hơn 304 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2019, tổng tài sản SCR đạt 10.926 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu kỳ (10.895 tỷ đồng) - trong đó có khoảng 1.405 tỷ đồng người mua trả tiền trước ngắn hạn, hàng tồn kho của công ty là hơn 4.295 tỷ đồng chủ yếu là các dự án bất động sản dở dang – trong đó, dự án Jamona City là hơn 1.909 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng mạnh từ 377,6 tỷ hồi đầu năm lên gần 664 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu SCR giảm 27,64% từ vùng giá 8.320 đồng/cổ phiếu xuống còn 6.010 đồng/cổ phiếu với 4.260.700 đơn vị được giao dịch.