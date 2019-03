Tuần tra kiểm soát an toàn giao thông sẽ có đổi mới đặc biệt

Sẽ thực hiện vũ trang tuần tra kiểm soát để nâng cao hiệu lực cưỡng chế đối với các đối tượng vi phạm không chấp hành hoặc chống lại cảnh sát giao thông, theo Bộ Công an.



Bố trí lực lượng đủ mạnh

Báo cáo tại phiên giải trình của Uỷ ban Tư pháp Quốc hội sáng 6/3 về an toàn giao thông, Bộ Công an cho biết sẽ chỉ đạo thực hiện một số giải pháp trọng tâm phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm xâm phạm an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông.

Một trong số đó, đáng chú ý là Bộ sẽ chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông. Trong đó đặc biệt sẽ thực hiện vũ trang tuần tra kiểm soát để nâng cao hiệu lực cưỡng chế đối với các đối tượng vi phạm không chấp hành hoặc chống lại cảnh sát giao thông.

Trên nền tảng các phương thức truyền thống sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, sử dụng các thiết bị kỹ thuật hiện đại để giám sát, ghi hình, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

Với giải pháp này, Bộ Công an nêu rõ, sẽ bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, vũ khí, công cụ hỗ trợ đủ mạnh trên các tuyến giao thông trọng điểm, đồng thời phối hợp với cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, cảnh sát trật tự và các lực lượng công an khác để giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự trên các tuyến giao thông.

Giải pháp tiếp theo được Bộ nêu là rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, chú trọng sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới các quy định về sử dụng các thiết bị kỹ thuật trong tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính; các quy định nhằm bảo đảm hiệu lực cưỡng chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông, an toàn cho cán bộ, chiến sỹ trong khi thi hành nhiệm vụ và các lĩnh vực quản lý trật tự, an toàn giao thông khác.

Có tình trạng bảo kê cho vi phạm

Cũng liên quan đến tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, nhóm nghiên cứu của Uỷ ban Tư pháp nhận định, công tác tuần tra, kiểm soát mới chủ yếu tập trung ở các địa bàn đông dân cư, tuyến đường trọng điểm, trong thời gian cao điểm. Mặc dù số lượng các vi phạm được phát hiện qua công tác tuần tra, kiểm soát là khá lớn nhưng vẫn chưa phản ánh đúng thực trạng vi phạm hiện nay.

Việc răn đe, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hiệu quả chưa cao, thậm chí một số trường hợp còn có biểu hiện "nhờn" luật do cán bộ tuần tra, kiểm soát tiêu cực trong xử lý.

Nhóm nghiên cứu cũng cho rằng, công tác tuần tra, kiểm soát đối với xe siêu trường, siêu trọng chưa chặt chẽ, vẫn để xảy ra nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng về tải trọng, thậm chí nhiều xe ngang nhiên, công khai đi qua nhiều tuyến quốc lộ từ Bắc vào Nam và ngược lại. Cử tri phản ánh, bằng mắt thường có thể phát hiện xe vận chuyển quá tải nhưng thực tế các xe này vẫn vận chuyển trót lọt.

Báo cáo của nhóm nghiên cứu nêu rõ, từ lâu dư luận đã phản ánh tình trạng lái xe đường dài sử dụng ma túy, song công tác tuần tra, kiểm soát chưa tập trung nhiều vào việc kiểm tra tình trạng này. Chỉ đến khi xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Long An, Hải Dương do lái xe sử dụng ma túy, gây bức xúc trong dư luận thì việc kiểm tra tình trạng này mới được chú trọng.

Bộ Công an cũng được yêu cầu giải trình về việc chậm ứng dụng công nghệ thông tin, chưa gắn đồng bộ hệ thống camera giám sát trong công tác tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông.

Nhóm nghiên cứu cũng nhận định, một số cán bộ còn hạn chế về năng lực, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ, thậm chí có tình trạng "bảo kê" cho vi phạm. Từ ngày 16/11/2016 đến ngày 15/2/2019 đã xử lý 344 cán bộ chiến sĩ vi phạm quy trình, chế độ công tác.

"Bên cạnh những đóng góp lớn, hy sinh, vất vả của lượng lượng cảnh sát giao thông; một bộ phận tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, được dư luận phản ánh nhiều năm đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, hình ảnh của lực lượng Cảnh sát giao thông. Đề nghị Bộ Công an có giải pháp cụ thể để khắc phục triệt để vấn đề này", cơ quan tổ chức giải trình yêu cầu.