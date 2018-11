Túi AnEco tự phân huỷ của AAA đổ bộ chuỗi giá trị Vinmart

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (An Phát Plastic- mã chứng khoán AAA) vừa phát đi thông tin về việc sản phẩm túi phân huỷ hoàn toàn mang tên AnEco của công ty chính thức lên kệ tại hệ thống siêu thị Vinmart toàn quốc từ ngày 20/11.

Túi AnEco là sản phẩm được công nhận bởi các tổ chức quốc tế về chỉ tiêu xanh-sạch và thân thiện môi trường. Đây là thành công lớn của An Phát Plastic, đánh dấu mốc quan trọng trong việc chinh phục khách hàng nội địa bởi trước đây, AnEco chủ yếu "chinh chiến" ở thị trường quốc tế.

Vinmart là một trong các chuỗi siêu thị uy tín nhất trong việc cung cấp các sản phẩm xanh-sạch-an toàn tại Việt Nam, điều này cũng đồng nghĩa với việc qui trình chọn lựa đối tác "xanh-sạch" của Vinmart là khắt khe. Chính vì vậy, việc AnEco lọt qua khe cửa của Vinmart được nhìn nhận là một thành công của An Phát Plastic.

Tại Vinmart, AnEco sẽ có mặt đầy đủ các mẫu mã là túi đựng thực phẩm, túi shopping, túi đựng rác…

Túi vi sinh phân hủy hoàn toàn AnEco được làm hoàn toàn từ tinh bột ngô và hạt nhựa sinh học nhập khẩu từ Châu Âu an toàn cho sức khỏe và thân thiện môi trường. Đặc biệt là túi có khả năng phân hủy hoàn toàn (chỉ sau 1 năm) thành mùn nuôi cây, nước và CO2 trong môi trường tự nhiên nhờ "bị ăn" bởi các vi sinh vật trong đất.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, ông Phạm Ánh Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn An Phát Holdings, công ty mẹ của An Phát Plastic cho biết, tầm nhìn của An Phát Holdings không chỉ dừng lại ở mức là nhà sản xuất bao bì màng mỏng mà còn hướng đến việc tạo lập chuỗi giá trị sản xuất nhựa công nghệ cao, thân thiện với môi trường

Đi đúng thị trường ngách, sản phẩm của An Phát đang được tiêu thụ, xuất khẩu đi 120 nước trên thế giới. Năm 2017, ông Phạm Ánh Dương tuyên bố sẽ chinh phục thị trường nội địa bằng các sản phẩm xanh của Tập đoàn, từ đó giúp Việt Nam bảo vệ môi trường tốt hơn. An Phát Holdings đang nuôi tham vọng trở thành doanh nghiệp đầu ngành nhựa ở khu vực Đông Nam Á.